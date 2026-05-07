'충격의 ERA 9.00' 한화 김서현 컴백, 무엇이 달라졌나…"S 많아져, 볼볼볼 하면 안 되니까"

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "지금은 편하게 써야죠."

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한화 이글스의 아픈 손가락 김서현이 돌아왔다. 김서현은 7일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 1군 엔트리에 등록됐다. 2군에서 딱 열흘 동안 재정비를 마치고 돌아왔다.

한화는 전날 내야수 채은성(왼쪽 쇄골 부상)과 투수 김종수 박상원 주현상을 2군으로 내려보냈다. 대신 이상규 박재규 김도빈 등 투수 3명을 먼저 1군에 올렸고, 비어 있던 한 자리를 김서현이 채웠다.

김서현은 올 시즌 11경기에서 1승2패, 1세이브, 8이닝, 평균자책점 9.00에 그쳤다. WHIP(이닝당 출루 허용수)가 2.63에 이르렀다. 마무리투수는 물론 필승조로 쓸 수 있는 수준이 아니었다. 무엇보다 삼진 5개를 잡는 동안 볼넷이 14개에 이르렀다. 1군에 더는 둘 수가 없었다.

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재정비하는 동안 퓨처스리그에서는 2경기에 등판했다. 지난 2일 두산 베어스와 경기에서는 2이닝 2안타 1볼넷 2삼진 3실점에 그쳤고, 4일 두산전은 1이닝 3삼진 무실점 퍼펙트를 기록, 세이브를 챙겼다.

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김경문 한화 감독은 "2군에서 계속 경기한 것들 리포트가 올라온다. 좋은 적도 있었고 또 안 좋은 적도 있었다. 예전보다 스트라이크가 좀 많아졌더라. 맞는 것은 둘째치고 볼볼볼 하면 안 되지 않나. 스트라이크가 들어와서 타자가 치게 해야 한다. 그런 부분에서는 리포트가 괜찮았던 것 같다"고 설명했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화가 SSG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 김서현, 최재훈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

당장은 불펜 보강에 힘을 보태는 데만 전념한다. 마무리투수는 잭 쿠싱이 계속 맡는다.

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김 감독은 "(김)서현이는 편하게 써야 한다. 지금 쿠싱이 있으니까. 편하게 써야 한다"고 했다.

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한화는 이날 선발투수로 정우주를 낙점했을 때부터 불펜데이를 준비했다. 문동주가 갑자기 어깨 수술을 받게 되면서 정우주가 대체 선발로 긴급 투입됐는데, 당장 긴 이닝을 맡길 수 있는 상황이 아니다. 정우주는 50구 이내, 2~3이닝 정도 투구할 예정이고 이후로는 불펜들이 버텨줘야 한다.

김 감독은 "지금 우리 중간 투수들을 세우는 게 가장 급선무다. 누구 한 명이 딱 나타났으면 괜찮은데, 내려간 3명(김종수 박상원 주현상) 중에서도 딱 자신 있게 서줬으면 하는 바람이었는데 그게 안 되니까. 결국 여기 있는 선수들로 해야 한다. 투수들 많이 데리고 있지 않나. 지금 중간 쪽에 조금 더 안정감이 있어야 나머지 선발투수들이 다 들어올 때 우리도 연승을 할 수 있다. 그렇게 생각한다"며 김서현을 비롯해 새로 합류한 투수들이 힘을 잘 보태주길 기대했다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 쿠싱이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com