지드래곤, 카리나 '좋아요' 이유있었네…에스파 신곡 'WDA' 피처링 참여

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 그룹 에스파의 신곡에 참여했다.

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7일 KBS 뮤직비디오 5월 1차 심의 결과가 공개됐다. 여기에 따르면 지드래곤은 에스파의 신곡 'WDA(홀 디프런트 애니멀)' 피처링에 참여했다.

에스파는 11일 싱글 'WDA' 음원과 뮤직비디오를 선공개한다. 정규 2집 '레모네이드'의 시작을 알리는 곡이라는 것 외에는 어떠한 정보도 알려지지 않은 상황이었지만 뮤직비디오 심의 때문에 지드래곤이 피처링에 참여한 것이 드러난 것.

지드래곤과 에스파의 인연은 남다르다. 카리나는 지난해 2월 공개된 지드래곤의 정규 앨범 '위버맨쉬' 타이틀곡 '투 배드' 뮤직비디오에 출연한 인연이 있고, 에스파는 지난해 지드래곤이 프로듀서로 활약한 MBC 음악 프로젝트 '굿데이'에도 출연했다. 이런 인연으로 이번에는 지드래곤이 에스파의 음악에 참여하면서 어떤 시너지를 낼지 관심이 모아지고 있다.

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에스파는 29일 '레모네이드'를 발표한다. 에스파의 정규 앨범은 2024년 발매한 '아마겟돈' 이후 약 2년 여만의 일이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com