'53세' 최현석 셰프, 할아버지 됐다...딸 최연수 "아기 잘 낳았습니다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 최현석 셰프가 할아버지가 됐다. 딸 최연수는 출산 직후 병원 사진과 함께 "애기 잘 낳았습니다"라고 직접 소식을 전하며 벅찬 심경을 드러냈다.

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7일 최현석 셰프의 딸 최연수는 자신의 SNS를 통해 직접 출산 소식을 알렸다.

최연수는 병원복 차림으로 촬영한 사진과 함께 "아기 잘 낳았습니다"라고 밝히며 기쁜 마음을 전했다.

이어 "다행히 자가호흡 잘 돼서 니큐 안 들어갔어요"라며 "너무 일찍 나와 걱정했는데 저도 듣고 싶은 노래 틀어주신다 해서 하게단 노래 들으면서 잘 낳았습니다"라고 털어놨다.

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특히 그는 "모랑이 탄생의 순간엔 '아이러브'가 나왔어요"라고 덧붙이며 출산 당시를 떠올렸다.

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마지막으로 "사랑으로 가득 채운 아기로 키우겠습니다"라고 적어 뭉클함을 안겼다.

공개된 사진 속 최연수는 환자 팔찌를 찬 채 엄지를 들어 보이고 있다. 출산 직후에도 밝은 미소를 짓고 있는 모습이 눈길을 끌었다.

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이번 출산 소식이 전해지며 최현석 셰프의 나이에 대한 관심이 쏟아졌다.

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최현석 셰프는 1972년 생으로 현재 53세다.

한편 최연수는 지난해 9월, 12세 연상 밴드 딕펑스의 보컬 김태현과 결혼했다. 결혼 3개월 만인 지난해 12월 임신 소식을 전한 바 있다.

narusi@sportschosun.com