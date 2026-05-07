'45kg' 하지원, '뼈말라' 됐는데도.."감독님 만족 못 해 마음에 들 때까지 감량"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하지원이 감독의 요구에 맞춰 45kg까지 감량하며 '뼈말라' 몸매를 만들었던 비화를 털어놨다.

Advertisement

7일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '하지원의 45kg 유지 비법과 내돈내산 운동화 컬렉션 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 하지원은 주로 어떤 운동을 하느냐는 질문에 "작품에 따라 몸을 배역에 맞게 만들어야 하니까 그때마다 다르긴 하다"고 말했다. 이어 "최근에 '클라이맥스'를 했을 때 추상아라는 캐릭터가 여배우인데 극 중에서 슬립 같은 걸 많이 입었다. 감독님께서 슬립이 남을 정도로 아주 관리가 잘된 여배우였으면 좋겠다고 해서 몸을 만들었다"고 전했다.

하지원은 이번 작품을 위해 45kg까지 감량해 '뼈말라'라고 불릴 정도로 가냘픈 몸매로 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

이에 대해 하지원은 "안 빼면 감독님한테 혼난다. 이번에는 스트레칭을 많이 했다. 근육량을 많이 늘리고 지방이 많이 빠졌다. 그런데 뺐는데도 감독님이 만족하지 않아서 감독님 마음에 들 때까지 했다. 감독님이 원하는 근육도 있고 가는 몸으로 만들었다"고 밝혔다.

Advertisement

그는 "'시크릿가든'할 때는 스턴트우먼이니까 탱글탱글하고 당차 보이게 웨이트를 많이 했다"며 "'1번가의 기적'할 때는 복싱선수니까 정말 복서처럼 몸 만들어야 해서 운동도 3회하고, 고기도 6끼를 먹었다"고 말했다.

이어 "배역에 맞게 운동 플랜 짜고 식단하는 것도 배역 만드는 단계에서 항상 필요한 거다"라며 "책임을 져야 하지 않겠냐. 입금에 대한 책임을 져야 하고, 프로페셔널하게 해야 하니까"라며 덧붙였다.