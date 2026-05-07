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'류지혁, 너마저'…스윙 도중 우측 옆구리 불편함 느껴 교체→양우현 투입

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사진제공=삼성 라이온즈
사진제공=삼성 라이온즈

[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈 내야진에 다시 한번 '부상 주의보'가 발령됐다. 유격수 이재현의 부재 속에 내야의 중심을 잡아주던 류지혁(32)마저 경기 도중 몸 상태 이상으로 교체됐다.

류지혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 6번 타자 겸 2루수로 선발 출전했으나, 5회 수비를 앞두고 양우현과 교체돼 경기를 마쳤다.

이날 류지혁의 컨디션은 최고조였다. 1회말 첫 타석에서 상대 투수를 공략해 2타점 2루타를 터뜨리며 기분 좋게 경기를 시작했다. 이 안타로 류지혁의 시즌 타율은 3할5푼7리까지 치솟았다. 팀 타선이 필요로 할 때마다 해결사 역할을 해주던 그였기에 삼성 벤치의 신뢰는 절대적이었다.

사진제공=삼성 라이온즈
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하지만 예기치 못한 순간에 이상 신호가 왔다. 사건은 4회말 타석에서 발생했다. 류지혁은 3루수 땅볼을 치고 물러나는 과정에서 스윙 직후 우측 옆구리 부위에 통증을 느꼈다.

삼성 관계자는 "류지혁이 스윙하는 과정 중 우측 옆구리에 불편함을 느꼈다"며 "선수 보호 차원에서 교체했다"고 발표했다.

삼성 입장에서는 가슴이 철렁할 수밖에 없는 소식이다.

삼성은 5회 현재 키움에 4-0으로 앞서있다.


고재완 기자 star77@sportschosun.com

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