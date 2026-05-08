‘굿바이 아울 레전드’ 충남아산FC 창단 첫 은퇴식, 주인공은 김종국·송승민...팬들과 마지막 인사

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[스포츠조선 이현석 기자]창단 이후 첫 은퇴식, 주인공은 김종국과 송승민이다.

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충남아산프로축구단이 오는 9일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그2 2026' 11라운드 서울이랜드와의 홈경기에서 김종국과 송승민 은퇴식을 진행한다.

두 선수 모두 충남 아산에서 오랜 기간 헌신한 선수들이다. 김종국은 2017년과 2018년 아산무궁화FC에서 군 복무를 수행한 뒤 수원FC를 거쳐 충남아산FC에 합류했다. 이는 경찰청(아산 무궁화FC) 출신으로는 구단 역대 세 번째 입단 선수인 그는 2020년부터 2025년까지 통산 51경기 2도움을 기록하며 팀내에서 알토란 역할을 수행했다. 이뿐만 아니라 경기 안팎에서 중심을 잡아왔다. 특히 2024시즌부터는 플레잉코치로서 선수단과 코칭스태프를 잇는 가교 역할을 맡으며 구단 창단 첫 승강 플레이오프 진출에 힘을 보탰다.

송승민은 광주FC에서 프로 데뷔한 뒤 포항스틸러스와 상주 상무(현 김천 상무)를 거쳐 경험을 쌓았다. 이후 2022시즌부터 충남아산FC에서 활약하며 멀티플레이어로서 그라운드를 누볐다. '철인'이라는 별명에 걸맞은 철저한 자기관리와 성실함으로 팀 공격에 힘을 더했으며 후배 선수들에게 귀감이 되는 모습을 보여왔다. 현역에서 은퇴하는 김종국과 송승민은 충남아산FC 프로팀과 U15팀 코치로서 새로운 축구 인생을 이어갈 예정이다.

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이번 은퇴식은 경기 전부터 다양한 이벤트로 채워진다. 먼저 티켓은 은퇴식 기념 스페셜 티켓으로 발권되며 입장 팬들에게는 선수 친필 엽서, 특별 클래퍼 등 다양한 기념품이 각 게이트에서 배부된다. 또한 제 2의 인생 돌잡이 부스 이벤트에 참여한 팬 중 선착순 200명에게는 은퇴식 기념 핀버튼이 추가로 제공된다. 이와 함께 스페셜 프레임 인생네컷, 메모리얼 부스, 메모리얼 로드 등 팬 참여형 프로그램이 운영된다. 특히 메모리얼 부스에서는 은퇴식을 진행하는 두 선수의주요 경기 장면과 기록, 실제 착용 유니폼 및 애장품이 전시돼 선수들의 선수 생활을 가까이에서 돌아볼 수 있다.은퇴식 본 행사는 하프타임에 진행된다. 두 선수의 발자취를 담은 헌정 영상 상영을 시작으로 팬들에게 마지막 인사를 전한다. 이후 기념 유니폼 전달과 환복 세리머니를 진행하고 공식 서포터즈 아르마다가 직접 준비한 특별 기념품 전달식도 있을 예정이다.

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한편, 경기 전에는 김종민의 K리그 100경기 출장 기념식도 함께 진행된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com