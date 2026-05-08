홍석천, 입양 딸♥예비사위와 웨딩촬영..애틋한 아버지 미소 '뭉클'

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍석천이 딸의 웨딩사진 촬영 현장을 직접 공개하며, 결혼을 앞둔 딸을 향한 각별한 애정과 진심 어린 마음을 드러냈다.

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홍석천은 지난 7일 자신의 SNS 계정을 통해 "웨딩사진 촬영 우리 딸 사위"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상은 웨딩 촬영이 한창 진행 중인 스튜디오 현장을 담고 있으며, 결혼을 앞둔 딸과 예비 사위, 그리고 그 곁을 지키는 홍석천의 모습이 따뜻하게 담겼다.

영상 속 홍석천은 순백의 웨딩드레스를 입은 딸과 단정한 턱시도를 차려입은 예비 사위 사이에서 환하게 웃으며 컨페티를 뿌리고 있다. 화려한 연출이라기보다, 두 사람의 새로운 출발을 진심으로 축복하는 듯한 자연스러운 표정과 몸짓이 시선을 사로잡는다. 특히 딸을 바라보는 그의 눈빛에는 기쁨과 뿌듯함, 그리고 오랜 시간 곁을 지켜온 사람만이 느낄 수 있는 애틋함이 동시에 묻어나 더욱 깊은 여운을 남긴다.

홍석천은 방송과 인터뷰를 통해 가족에 대한 각별한 책임감과 애정을 꾸준히 드러내온 바 있다. 특히 그는 과거 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양한 사실을 직접 밝히며 많은 이들의 관심을 받았다. 당시 그는 "이혼한 누나가 새로운 사랑을 찾는 와중에 아이들이 짐이 될까 봐 걱정이 됐다"며 "누나는 새로운 사랑을 찾아가고, 아이들은 내가 맡겠다고 했다"고 설명해 가족을 향한 결심을 전한 바 있다.

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이처럼 남다른 가족 서사를 이어온 홍석천은 최근 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 출연해 "첫째 딸이 시집을 간다"고 직접 밝혀 다시 한 번 화제를 모았다. 오랜 시간 함께해 온 딸의 결혼 소식에 그는 담담하면서도 벅찬 감정을 숨기지 못하며 시청자들의 마음을 울리기도 했다.

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홍석천의 딸은 내년 1월 결혼식을 올릴 예정으로, 이번 웨딩 촬영 현장 공개는 결혼을 앞둔 특별한 순간을 가족과 함께 기록한 의미 있는 장면으로 남게 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com