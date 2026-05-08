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김구라, 삼전 4만 5000천원에 산 선구안 "강남 집 없지만, 주식 괜찮아" ('홈즈')

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김구라, 삼전 4만 5000천원에 산 선구안 "강남 집 없지만, 주식 괜찮아" ('홈즈')

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 그리가 아버지 김구라의 높은 주식 수익률을 보고 깜짝 놀랐다. 이에 과거 김구라가 "삼성전자 주식을 4만 5,000원에 매입해 100% 정도 수익률이 나오고 있다"라고 말한 발언이 화제를 모으고 있다.

7일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 김숙, 김대호가 그리와 함께 서울에서 매매 가능한 10억 원 미만 아파트 찾기에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 그리는 녹화 전 옆 스튜디오에서 MBC '라디오스타' 녹화를 준비 중이던 김구라를 만나 "왜 강남에 집을 안 샀냐"라고 물었다. 이에 김구라는 "나는 사실 주식 쪽으로 괜찮다. 너 깜짝 놀랄 거다"라면서 아들에게 자신의 주식 수익률을 공개했다. 이를 본 그리는 깜짝 놀랐고, 김구라는 "나쁘지 않다"라며 웃었다.

앞서 김구라는 지난해 웹 예능에서 "난 주식 계좌 설정을 수익률 기준으로 본다. 수익률 좋은 게 밑단에 있는데 삼성전자가 밑단에 있다. 삼성전자 주식을 4만 5,000원에 매입해 100% 정도 수익률이 나오고 있다"라고 밝힌 바 있다.

다만, 해당 내용이 큰 화제를 모으자 김구라는 지난해 11월 '그리구라' 채널을 통해 "삼성전자'100% 먹었다면서요?'라고 하는데 거의 한 10년 갖고 있었다"며 "어떤 분들은 '이거 진짜 얼마 안 되는 건데' 그냥 그렇게 생각하는 분들도 있는데 그걸 그냥 단순하게 '돈을 그렇게 벌었어?'라고 생각하는 분도 있다. 근데 내가 투자해서 날린 것도 엄청 많다"고 털어놨다.

김구라, 삼전 4만 5000천원에 산 선구안 "강남 집 없지만, 주식 괜찮아" ('홈즈')

한편, 이날 그리는 "옆에서 아버지가 '라디오스타' 녹화 중이라 뵙고 왔다"라면서 대기실 상황을 전하기도 했다.

갑작스럽게 카메라와 함께 등장한 아들을 본 김구라는 "'홈즈'가 이런 것도 찍냐"라며 당황했고, 그리는 "오늘 녹화가 같은 날이라 잠깐 들렀다"라고 설명했다.

그리는 "마·용·성(마포·용산·성동구), 강남 3구 아냐"라고 물었고, 김구라는 "내가 일주일에 한 번씩 주식하고 부동산 방송을 하는데 왜 모르겠냐"라고 말했다. 이어 그는 "서울 방학동에 5억 4천만 원짜리 전용면적 84㎡가 있다. 재개발되려는 곳이 꽤 있다. 방학동, 창동"이라며 "재건축과 재개발 차이를 아냐"라면서 부동산 지식을 자랑했다. 이를 듣던 그리는 "아빠 많이 아니까 멋있다. 전문가다. '홈즈' 코디들보다 많이 아는 것 같다"라고 감탄해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

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