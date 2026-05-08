박미선 "암 걸리고 ♥이봉원과 끝날수도 있다 생각....기도 들어주신 듯"

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[스포츠조선 김수현기자] 박미선이 유방암 투병 이후 달라진 일상과 남편 이봉원과의 관계 변화에 대해 솔직하게 털어놓았다.

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6일 유튜브 채널 '히즈데이즈'에는 '얘기 듣고 싶은 날 100회 특집4! 박미선 스페셜 (토크콘서트)' 영상이 공개됐다.

박미선은 긴 시간 이어진 방송 인생과 투병 경험, 그리고 가족에 대한 이야기를 전하며 깊은 속내를 밝혔다.

박미선은 "40년 가까이 방송을 했지만 자랑처럼 '첫째 낳고 한 달, 둘째 낳고 한 달 그렇게 말고는 쉬어본 적이 없다'는 말을 많이 했다. 정말 쥐어짜면서 살았던 것"이라며 치열했던 과거를 회상했다.

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이어 그는 투병 중 자연을 바라보며 큰 감동을 느꼈다고 밝혔다. 박미선은 "들에 핀 꽃과 석양을 보면서 눈물이 났다. 이렇게 아름다운 세상을 주셨구나, 새들이 지저귀고 철마다 꽃이 피는구나 싶었다"며 비로소 삶의 여유와 행복을 느끼게 됐다고 말했다.

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가족에 대한 생각도 전했다. 박미선은 과거 MBC '놀면 뭐하니?'에서 했던 "깔끔하게 남편 먼저 보내고 나도 가겠다"는 발언에 대해 "여자가 조금이라도 오래 살아서 남편을 케어하고 싶다는 의미였다"고 설명했다.

그는 "지금도 소망이 있다면 제가 남편보다 조금이라도 오래 살아서 케어하고 싶다"고 말하며 여전한 애정을 드러냈다.

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이어 "아프고 나서 남편과 사이가 굉장히 좋아졌다. 서로 표현도 많이 하게 됐다"고 고백했다.

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또한 박미선은 "아프고 나서 '이 사람과는 끝나거나 좋아지거나 둘 중 하나겠다'는 생각이 들었는데, 기도를 들어주신 것 같다. 오히려 그전보다 사이가 더 좋아졌다"고 털어놓으며 현재의 관계에 만족감을 드러냈다.

그는 남편에 대해 "남편 얘기만 하면 사람들이 많이 웃는다"며 애정을 드러냈고, 현재의 일상에 대해서도 "정말 감사한 변화"라고 표현했다.

앞서 박미선은 건강 악화로 활동을 중단한 뒤 유방암 초기 진단을 받은 사실이 알려지며 많은 응원을 받았다. 이후 약 1년간 치료에 전념했고 방송에 복귀했다. 지난해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 현재는 약물 치료 중"이라고 밝힌 바 있다.

당시 그는 "유방암은 완쾌라는 표현을 쓰기 어렵지만, 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"며 담담한 심경을 전했다.

한편 박미선은 투병 이후 약 1년 6개월 만에 방송에 복귀한다. 그는 남편 이봉원과 함께 MBN 새 가족 관찰 예능 남의 집 귀한 가족에 출연할 예정이며, 해당 프로그램은 오는 6월 첫 방송된다.

shyun@sportschosun.com