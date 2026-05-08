"톱가수 무료 공연에 속았다"...문닫고 상조가입 홍보만 2시간 '관객들 성토'

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 바다의 무료 공연을 보러 간 관객들이 공연 시작 전 2시간 가까운 상조 상품 홍보와 가입 권유를 겪었다. SNS에서는 유명 가수 공연·원데이 클래스·토크 콘서트 등을 미끼로 관객을 모은 뒤 장시간 상품 설명을 하는 이른바 '공짜 공연 상술'이 2030세대로까지 확산하고 있다는 지적이 나온다.

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8일 중앙일보 보도에 따르면, 지난달 30일 서울 서초구의 한 소극장에서는 바다의 무료 공연이 예정돼 있었다. 공연을 기다리던 관객들 앞에는 가수가 아닌 상조업체 관계자가 먼저 등장했고, 웨딩·크루즈 여행 혜택 등을 내세운 상품 설명이 약 2시간가량 진행된 것으로 전해졌다.

현장에서는 가입 신청서도 배포됐다. 신청서에는 이름과 전화번호, 계좌번호 등을 적는 칸이 포함돼 있었으며, 관계자들은 "현장 가입만 가능한 혜택"이라며 가입을 권유한 것으로 알려졌다.

이후 상조 홍보가 끝나고 신청서를 회수한 뒤에야 바다가 무대에 올랐다.

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공연을 찾은 30대 관객 정모씨는 중앙일보에 "공연 자체는 좋았지만 상조 홍보 시간이 너무 길어 속았다는 느낌이었다"며 "일부 관객들이 지나치게 호응하는 모습도 보여 바람잡이가 아닌가 의심됐다"고 말했다.

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해당 공연을 홍보한 SNS 계정은 '성인남녀를 위한 전국 무료강연과 공연'을 내세우며 8만명 이상의 팔로워를 보유 중인 것으로 전해졌다. 이 계정에는 가수 허각, 민경훈, 김완선, 인순이, 정준일 등의 공연 일정도 소개돼 있었다.

다만 공연 안내 게시물 하단에는 작은 글씨로 "후원사 홍보 시간이 포함돼 있다"는 문구만 기재돼 있었고, 홍보 진행 시간 등에 대한 구체적인 설명은 없었던 것으로 알려졌다.

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또 지난해 10월 서울 노원구 한 웨딩홀에서 열린 가수 짙은의 무료 공연에 참석한 20대 관객 김모씨는 "입장 후 문을 닫고 화장실도 자유롭게 가지 못하게 했다"며 강압적인 분위기를 경험했다고 중앙일보에 전했다.

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온라인 커뮤니티 등에도 "크루즈 여행 영상으로 소비 욕구를 자극했다", "괜히 시간만 낭비한 기분"이라는 후기가 잇따랐다.

이에 대해 해당 상조업체 관계자는 "본사가 직접 주관하는 방식은 아니며 현장 영업 과정에서 활용되는 마케팅 형태"라며 "민원이 접수되면 개선이 필요한 부분을 보완하고 있다"고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com