손흥민 최초 대참사 '4실점 와르르'→우승 도전 망친 LAFC 감독 변명 또 변명 "모든 것이 우리에게 불리했다"

사진=미르카 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]충격적인 패배, 마크 도스 산토스 감독은 변명만 늘어놓았다.

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LAFC는 7일(한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 톨루카와 2026년 CONCACAF 챔피언스컵 4강 2차전에서 0대4로 패배했다.

LAFC는 유리한 고지를 점하고도 웃지 못했다. 지난 1차전 홈에서 2대1로 승리한 LAFC는 2차전에서 무승부만 거둬도 결승에 오르는 상황이었다. 하지만 리드를 잃어버리고 실점을 허용하며 무너졌다. 합산 스코어 2대5로 결승 진출이 좌절됐다.

로이터연합뉴스

전반부터 LAFC를 몰아친 톨루카는 후반에는 더 매서웠다. 후반 3분 페널티킥 득점을 시작으로, 4골을 몰아쳤다. LAFC는 라이언 포르테우스의 퇴장까지 겹치며 전혀 반격하지 못했다. 최종 스코어는 0대4 패배, LAFC는 손흥민을 영입한 이후 4골차 패배가 없었다. 지난 리그 새너제이전에서 1대4 패배를 당했으나, 당시에는 한 골을 만회하며 격차를 좁힌 바 있다.

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팬들의 여론은 차갑게 식었다. LAFC 팬 계정들은 도스 산토스에 대해 "도스 산토스는 나가야 한다. 과장이 아니다. 총체적인 재앙, 그 자체다. 이건 LAFC 팬들이 원하는 스타일이 아니다", "정말로 어떤 계획으로 경기에 나서는지 알 수 없다"라며 비판을 쏟아냈다.

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다만 도스 산토스 감독은 변명만 늘어놓았다. 그는 "후반전은 시작부터 페널티킥을 내주는 등 모든 상황이 우리에게 불리하게 돌아갔지만, 우리는 이를 통해 배워야 한다"며 반면교사만을 강조했다. 상대 감독에 대한 비판도 쏟아냈다. 그는 "안토니오 모하메드 감독과 톨루카의 결승 진출을 축하하고 싶다. 그러나 그들이 벤치에서 보여준 모습은 광대였다"라며 승리를 축하한 모습을 지적했다.

도스 산토스 감독은 이미 이전에도 어려운 일정에 대한 불만만을 강조한 바 있다. "경기 일정이 너무 빡빡하다"며 "MLS를 이해할 수 없다. 사흘에 한 번씩 경기를 하는 게 좋은 생각이라고 누가 결정한 것인가? 남미에서는 중요한 단계에 진출한 팀들을 위해 경기 일정을 조정하고, 유럽도 마찬가지다. PSG처럼 경기 일정을 조정하는 팀을 봐라"라며 분노했다.

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다만 사정은 모든 팀들이 마찬가지다. 멕시코 리그마저, 리그와 챔피언스컵 일정을 병행하는 상황, LAFC만의 문제는 아니다. 충격적인 패배 이후에도 그의 변명과 불만 퍼레이드는 끝나지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com