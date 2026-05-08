소속사가 나서서 사과했는데..'민폐논란' 기은세, 억울 심경 "나도 공사장 옆 살아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 기은세가 평창동 자택 리모델링 공사로 인한 '민폐 논란'에 휘말린 가운데, 소속사가 공식 사과에 나선 이후 기은세가 직접 남긴 SNS 글이 다시금 주목받고 있다.

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기은세는 8일 자신의 SNS를 통해 "저는 일 년 반째 공사장 옆에 땅 팔 때부터 살고 있는데요"라는 글과 함께 공사 현장 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 현재 진행 중인 건물 공사 현장이 담겨 있으며, 기은세는 자신 역시 장기간 공사 환경 속에서 생활해 왔다는 점을 간접적으로 언급하며 다소 억울한 심경을 드러낸 것으로 풀이된다.

앞서 기은세는 자신의 유튜브 채널을 통해 서울 종로구 평창동 단독주택으로 이사 소식을 전하며 새집을 공개한 바 있다. 당시 그는 "너무 오래된 집이라 설비적으로 손봐야 할 부분이 많다"며 대대적인 리모델링 공사를 진행 중이라고 설명했다.

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하지만 이후 공사 과정에서 인근 주민들이 불편을 겪고 있다는 주장이 제기되며 논란이 불거졌다. 한 누리꾼 A씨는 온라인 커뮤니티를 통해 "기은세 씨가 이사 온다며 몇 달째 공사를 진행 중인데 공사 차량이 골목을 막아 주민들이 큰 불편을 겪고 있다"고 주장했다. 이어 "공사 쓰레기와 먼지가 심한데도 정리가 제대로 이뤄지지 않았다"며 "공사 종료 시점도 계속 미뤄지고 있다"고 토로했다.

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특히 A씨는 "유명인이라는 이유로 주변 희생을 당연하게 여기는 것 아니냐"며 강하게 비판했고, 해당 글은 온라인상에서 빠르게 확산되며 갑론을박으로 이어졌다.

논란이 커지자 기은세 측은 즉각 대응에 나섰다. 지난 7일 기은세 소속사 써브라임은 "약 2주 전 이사 예정인 빌라에서 진행된 인테리어 공사 과정 중 일부 주민에게 주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생했다는 점을 인지했다"며 "불편을 제기한 주민분께 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 밝혔다.

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이어 "차량 통행 불편에 대해서도 빠르게 조치를 취했으며, 현재도 현장 및 주변 정리를 지속적으로 진행하며 청결 유지에 신경 쓰고 있다"고 설명했다.

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또 "민원 발생 이후 현재까지 인근 주민들과 지속적으로 소통하며 추가적인 불편이 발생하지 않도록 조율해 나가고 있다"며 "현재는 추가 민원 없이 공사가 진행되고 있는 상황"이라고 덧붙였다. 그러면서 "공사가 마무리될 때까지 주변에 불편이 발생하지 않도록 더욱 세심하게 살피고 관리하겠다"며 재차 사과의 뜻을 전했다.

하지만 소속사의 공식 사과 직후 기은세가 개인 SNS에 올린 글과 입장이 다소 엇갈리면서, 이번 논란을 둘러싼 해석은 당분간 이어질 것으로 보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com