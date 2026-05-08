‘건강 악화’ 고현정, 십이지장·췌장 봉합 수술 고백…“잘 못 먹어 기운 없다”

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고현정이 큰 수술을 받은 후 마음껏 먹지 못하게 됐다고 밝혔다.

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7일 강민경의 유튜브 채널에는 '고현정 길들이기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고현정은 "2020년에 큰 응급 수술을 한 후 병원에서 지켜보자고 했다. 십이지장, 췌장을 연결하는 부위를 봉합했다. 위도 문제가 있었고 복합적이었다"라고 밝혔다. 그 후 약을 잘 먹으며 건강 유지를 했지만, 2024년 큰 스트레스를 받으면서 쓰러졌다고 설명했다.

그는 "병원에 가야 하는데 응급실에 아무나 못 들어갔다. CPR 환자가 아니면 안 받아줬다. 나중엔 참을 수 없는 상태가 돼서 받아줘서 들어갔다"라며 아찔했던 기억을 꺼냈다.

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고현정은 "사람들이 저를 보고 기운이 없다고 하시는데, 진짜 기운이 없다. 먹는 게 좋았는데 잘 안 들어간다. 김밥도 너무 좋아하지만 두세 알 먹는다. 먹으면 무슨 일이 날까봐 너무 무섭다. 뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다"라며 건강 문제로 마음대로 먹을 수 없는 고충을 토로했다.

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이어 "병원에서는 먹기 싫어도 먹으라고 한다. 우울하다. 나이를 먹으면 밥심으로 산다고 하지 않나. 저보고 다이어트를 심하게 한다고 생각하시는데 건강이 왔다 갔다 하는 순간에 어떻게 다이어트를 하겠나. 진짜 아니다"라고 덧붙였다.

한편 고현정은 지난해 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com