42살 헝가리 폭격기 보나 싶었는데 '불참'…트라이아웃 본격 시작, "더 높이 뛰겠다" 승부욕도

1일차 남자부 신체측정(러닝점프) 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "더 높이 뛰겠다."

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2026 한국배구연맹(이하 KOVO) 외국인 선수 트라이아웃이 본격적인 막을 올렸다. 7일(이하 현지시각) 체코 프라하에서 시작된 이번 외국인 선수 트라이아웃은 8~9일 연습경기를 진 행한 뒤 10일 드래프트를 개최한다.

첫날인 7일 메디컬 테스트 및 신체 측정에 참가한 남자부 인원은 13명이다. 8일과 9일 추가로 2명씩 합류해 총 17명이 모습을 드러낼 것으로 보인다.

각 구단의 사전 선호도 점수를 반영해 트라이아웃 참가 인원을 최종 25명으로 추렸지만, 소속팀 일정과 개인 사정 등의 이유로 8명이 불참 의사를 드러냈다.

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국제배구연맹(FIVB) 규정으로 각국 리그가 늦게 개막했다. 포스트시즌 일정과 트라이아웃 일정이 겹치면서 참석률이 떨어졌다. 내년부터 도입되는 외국인 선수 자유계약제를 앞둔 것도 원인으로 풀이된다.

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2015~2016시즌 삼성화재 소속 당시 강력한 서브와 공격력을 자랑했던 1984년생 괴르기 그로저는 V리그 복귀에 도전장을 던져 화제를 모았다. 그러나 그로저가 뛰는 모습을 못보게 됐다. 지난 6일 프라하 도착 후 개인 사정으로 급히 귀국해 트라이아웃 불참을 결정했다. 이외에도 V리그를 경험한 선수들 가운데 마테이 콕, 마테우스 크라우척도 마지막에 참석을 포기했다.

첫날 진행한 메디컬 테스트에서는 신장 및 체중을 비롯해 서전트 점프, 스탠딩 리치, 러닝 점프 등을 측정했다. 신장 2m17의 헤난 부이아치가 서전트 점프에서 높이를 자랑하자, 관계자가 측정 기구를 조절 하는 모습도 엿볼 수 있었다. 선수들은 "더 높이 뛰겠다"며 승부욕을 발휘하기도 했다.

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두 개 구단으로부터 사전 선호도 1위로 뽑힌 젠더 케트진스키(캐나다)는 서전트 점프 측정 때 모 구단 사령탑의 탄성을 자아내기도 했다. 또한 러시아 출신의 키릴 클레츠는 이날 트라이아웃에 참석했으나 몸 상태가 좋지 않아 서전트 점프와 스탠딩 리치 테스트는 수행하기 어렵다는 의사를 전달했다. 연맹을 통해 "1일 차 연습경기 출전도 힘들다"고 미리 알렸다.

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현행 규정상 트라이아웃 일정에 최소 하루만 참가해도 최종 선발이 가능하다.

선수들은 어깨 및 무릎 근력을 측정했다. 현지 의사를 통해 간단한 메디컬 리포트 작성 및 확인 작업도 거쳤다.

구단들은 8~9일 연습경기를 통해 최종 결정을 내릴 예정이다. 기존 외국인 선수와 재계약을 희망하는 구단은 드래프트 전날인 9일 오후 6시까지 연맹에 이를 전달하면 된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com