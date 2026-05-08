KBO 최초 기록 탄생! KIA 외인 '초대박' 났다…KIA, 롯데 잡고 2연패 탈출 [부산 리뷰]

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 아데를린이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 1사 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박상준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 '테이블세터'의 만점 활약을 앞세워 연패 탈출에 성공했다.

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KIA는 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에서 8대2로 승리했다. KIA는 2연패에서 탈출하며 시즌 16승1무18패를 기록했다. 롯데는 시즌 19패(13승1무) 째를 당했다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-박상준(1루수)-김선빈(2루수)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(지명타자)-나성범(우익수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 황동하가 선발 등판했다.

롯데는 장두성(중견수)-고승민(2루수)-빅터 레이예스(좌익수)-나승엽(1루수)-전준우(지명타자)-박승욱(3루수)-전민재(유격수)-윤동희(우익수)-손성빈(포수)이 선발 출전했다. 선발투수는 나균안.

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6회까지 솔로 홈런을 한 방씩 주고 받았지만 선발투수의 호투가 이어졌다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 1회초 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 이범호 감독과 하이파이브를 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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1회초 KIA가 선취점을 냈다. 박재현이 나균안의 슬라이더를 공략해 우측 담장을 넘겼다. 박재현의 시즌 4호 홈런이자 데뷔 첫 1회초 선두타자 홈런.

4회말 롯데가 반격에 나섰다. 선두타자로 나온 고승민이 나균안의 커브를 공략해 우중간 담장을 넘기는 홈런을 쳤다. 고승민의 시즌 첫 홈런.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 1사 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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7회초가 승부처였다. 1사 후 박재현이 두 번째 홈런을 쏘아올렸고, 곧바로 박상준의 2루타로 찬스가 이어졌다. 롯데는 나균안을 내리고 현도훈을 투입했다. 그러나 김선빈의 안타에 이어 김도영의 볼넷으로 만루가 됐고, 아데를린 타석에서 나온 유격수 포구 실책으로 아웃 카운트를 올리지 못한 채 실점이 이어졌다.

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롯데는 정현수로 투수를 교체했다. 나성범의 희생플라이로 점수는 4-1이 됐다. 롯데는 다시 투수를 최이준으로 교체했지만, 폭투로 실점이 나와 5-1이 됐다.

분위기를 탄 KIA는 8회초 1사에서 박재현의 볼넷에 이어 박상준의 2루타로 6-1까지 점수를 벌렸다.

롯데는 8회말 선두타자 장두성의 안타와 1사 후 레이예스의 안타가 있었지만, 나승엽 뜬공 때 2루주자 장두성이 귀루에 실패하면서 찬스를 살리지 못한 채 이닝을 마치게 됐다.

KIA는 9회초 아데를린의 투런 홈런으로 승리에 쐐기를 박았다. 아데를린은 KBO리그 최초로 데뷔 후 4안타 모두 홈런이라는 기록을 세웠다.

롯데는 9회말 김세민 윤동희의 볼넷과 유강남의 적시타로 한 점을 따라갔지만, 승패를 바꾸지는 못했다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 황동하가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

KIA 선발 황동하는 6이닝 1실점을 기록하며 시즌 3승(무패) 째를 수확했다. 이어 정해영(1이닝 무실점)-김범수(1이닝 무실점)-장재혁(1이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.

롯데는 나균안이 6⅓이닝 3실점을 한 뒤 현도훈(0이닝 2실점 비자책)-정현수(⅓이닝 무실점)-최이준(1⅓이닝 1실점)-쿄아마(1이닝 2실점)이 등판했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com