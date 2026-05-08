'6월 결혼' 문채원, '연하 피부과 의사♥' 루머에 버럭..."왜 없는 얘기를 지어내나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문채원이 최근 불거진 '6월 결혼설'과 연하 피부과 의사와의 열애 루머에 직접 입을 열며 답답한 심경을 드러냈다.

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8일 유튜브 채널 '문채원'에는 '문채원 유튜브 OPEN 소문·근황·결혼 이야기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 유튜브 개설 이유를 묻는 질문에 "원래는 제 인생에 결혼이라는 이슈가 생기면 그때 유튜브를 하려고 했었다"고 털어놨다.

이어 "팬들과 소통도 해보고 미리 경험해 보고 싶다는 생각 때문에 시작 시기를 조금 앞당기게 됐다"고 설명했다.

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특히 문채원은 자신을 둘러싼 각종 결혼설과 루머에 대해 직접 해명했다.

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그는 "어제 나무위키를 다시 들어가 봤는데 배우자 추가가 돼 있어서 너무 낯설었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 제작진이 "연하 피부과 의사와 결혼설이 있더라"고 언급하자 문채원은 "예전에 인터뷰에서 연상이 좋냐 연하가 좋냐는 질문에 연하가 좋다고 답했던 내용을 지금 와서 끌어다 쓰신 것 같다"고 설명했다.

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그러면서 "왜 없는 얘기를 자꾸 하세요? 없는 얘기잖아요"라고 황당하다는 반응을 보였다.

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또 문채원은 "축하해 주시는 건 감사한데 결혼이다 연애다 여러 이야기가 있더라"며 "개인적으로 결혼은 끝이 아니라 시작이라고 생각한다"고 자신의 가치관도 밝혔다.

이날 문채원은 결혼설뿐 아니라 '촬영장에 머리를 안 감고 간다'는 오래된 루머에 대해서도 해명했다.

그는 "촬영 현장에 가는데 머리를 안 감고 갈 수가 없다"며 억울해했고, 제작진은 실제 두피 상태를 확대 장비로 확인하는 콘텐츠까지 진행해 폭소를 안겼다.

한편 문채원은 이번 유튜브 채널 개설을 시작으로 팬들과 보다 가까운 소통에 나설 예정이다.

narusi@sportschosun.com