'나는솔로' 사과하면 끝? '로맨스 호러 뒷담화쇼' 안본 눈 삽니다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 사과한다고 끝난 일일까.

Advertisement

ENA,SBS 플러스 '나는 솔로' 31기가 여자 출연자들의 '뒷담화쇼'로 논란을 불러왔다.

6일 방송된 '나는 솔로' 31기에서는 영숙 옥순 정희가 순자가 있는 방문이 열려 있는 상태에서 마치 들으라는 듯 그에 대한 험담을 하는 모습으로 눈살을 찌푸리게 했다. 경수를 사이에 둔 순자와 영숙의 신경전은 그렇다 하더라도 영숙을 응원하며 노골적으로 편을 드는 옥순과 정희의 모습은 현실판 '더글로리' 같았다는 지적이 이어졌다.

논란이 가중되자 정희는 "제 행동이 많이 미성숙했다는 걸 방송을 통해 다시 보며 깊이 느꼈다. 보는 내내 저 자신이 부끄럽고 스스로를 많이 돌아보게 됐다. 당사자에게는 진심으로 사과했으며 잘 지내고 있다. 시청하는 동안 불편함을 드린 점도 죄송하다"고 사과했다.

Advertisement

그러나 정희는 댓글을 삭제하고 일부 네티즌들의 댓글까지 함께 삭제해 여러가지 추측이 이어졌다. 그러자 정희는 추가 댓글을 통해 "제 말 한마디 한마디가 조심스러워서 댓글을 삭제했다. 불편드려 죄송하다. 더 깊이 생각하고 나중에 정식으로 글 올리겠다. 너무 심한 욕설들이 달려서 저도 당황스러워서 지웠는데 앞으로는 심한 욕설을 제외하고는 삭제하지 않겠다. 죄송하다"고 전했다.

Advertisement

반면 옥순은 자신의 계정을 비공개로 전환한 상태다.

제작진 또한 논란을 의식한 듯 해당 장면을 일부 삭제하고 수정본을 다시 업로드 했다. 또 방송 말미 "출연자들을 향한 지나친 비난은 삼가주시길 바란다"는 자막도 넣었다.

Advertisement

하지만 여전히 반응은 싸늘하다. 시청자들은 31기 출연자들이 특정인을 문제 삼기 위해 단체로 여론을 조작하는 모습을 고스란히 지켜봤기 때문에 이번 싸움이 단순한 감정 싸움이 아닌, 인성적인 문제라고 보고 있는 상태다. 더욱이 보통 논란이 터지면 사과를 하고 소통이 이어져야 하는데 '삭제'나 '계정 비공개'와 같은 '단절'이 돼다 보니 사과의 진정성을 느끼기 어렵다는 반응도 나오고 있다.

Advertisement

또 네티즌들은 제작진의 문제도 지적하고 있다. 이미 VCR을 지켜본 진행자들조차 '문제가 될 것 같다'는 식의 발언을 했을 정도라면 제작진이 논란이 될 거라는 걸 몰랐을리 없는데, 이런 장면을 고스란히 내보냈다는 것은 논란이 될 걸 알고도 자극적인 장면으로 시청률과 화제성을 잡으려는 의도가 아니였나는 것이다. 이는 일반인 출연자를 보호하려는 최소한의 의지도 없었다는 뜻이라 문제가 될 수 있다.

이미 '나는 솔로' 31기는 로맨스 이전에 '뒷담화 호러쇼'로 변질된 모양새다. 과연 이 파국에서 제작진이 기대하는 건 무엇일까. 팥쥐 언니들의 구박 속에 피어난 가련한 사랑 찾기라도 바란 것일까. 31기가 어떤 결말을 맺을지 귀추가 주목되고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com