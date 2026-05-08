기은세, '민폐 논란'에 억울함 호소하다 태도 돌변…게시글 삭제 후 "매일 청소 중"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 기은세가 평창동 자택 공사로 인한 '민폐 논란'에 대해 억울함을 호소하다 돌연 게시글을 삭제하고 청소한 모습을 공개하며 태도를 급선회했다.

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8일 기은세는 자신의 소셜 계정을 통해 최근 이웃 주민과의 갈등이 불거진 공사 현장을 직접 청소하는 사진과 사과 메시지(DM)를 공개했다.

이번 논란은 최근 평창동으로 이사 소식을 알린 기은세의 옆집 주민 A씨가 SNS에 불편을 호소하며 시작됐다.

A씨는 "몇 달째 이어지는 수리에 공사 차량이 골목을 점령해 통행이 어렵고, 공사 쓰레기와 먼지가 가득한데 동네 청소조차 되어 있지 않다"며 분통을 터뜨렸다.

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논란이 확산되자 기은세는 소속사를 통해 사과의 뜻을 전했으나, 개인 SNS에는 다소 의미심장한 글을 올려 빈축을 사기도 했다.

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그는 "따뜻한 세상이었으면"이라는 문구와 함께 "저는 일년 반째 공사장 옆에 땅 팔 때부터 살고 있는데요"라며 자신 역시 공사 소음과 환경을 견디고 있다는 취지의 글을 올려 억울함을 내비쳤다.

이를 두고 일부 누리꾼들은 "피해 호소한 주민이 있는데 억울함부터 이야기한다", "공감 능력이 부족한 것 아니냐" 등의 반응을 보였고, 논란이 커지자 기은세는 해당 게시글을 삭제했다.

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이후 기은세는 태도를 바꿔 진정성 있는 수습에 나섰다.

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주민 A씨에게 보낸 사과 DM을 공개하며 "처음 집을 사서 하고 싶은 게 많다 보니 공사 일정이 길어졌다. 주변 집들에 대해 생각지 못한 저의 불찰"이라며 고개를 숙였다.

이후 기은세는 공사 현장 주변 골목을 청소하는 사진을 공개했다. 깨끗해진 도로 사진과 함께 "매일 매일 현장에서 청소하고 있습니다"라고 강조하며, 향후 남은 공사 기간 동안 이웃들의 불편을 최소화하겠다는 의지를 보였다.

narusi@sportschosun.com