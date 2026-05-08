148㎞&150㎞ 파이어볼러 시동걸었다…그런데 사령탑은 "일단은 이대로 가야한다" 왜?

14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. 롯데 홍민기가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 이종서 기자] "지금 이대로 가야지."

Advertisement

김태형 롯데 자이언츠 감독은 8일 부산 사직구장에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 퓨처스리그에서 준비하고 있는 투수를 언급했다.

이날 롯데 퓨처스팀은 상동구장에서 한화 이글스와 퓨처스 경기를 했다. 이날 승리투수는 두 번째 투수로 올라온 홍민기. 세이브는 윤성빈이 챙겼다.

선발 박준우가 3이닝 2실점(비자책)을 기록한 가운데 두 번째로 투수로 올라온 홍민기는 1이닝 3볼넷 2탈삼진 무실점을 기록했다. 선두타자 한경빈에게 볼넷을 내준 뒤 최윤호와 정민규를 모두 삼진 처리했다. 이어 최유빈과 최인호에게 연속으로 볼넷을 내줬지만, 이지성을 뜬공 처리하며 실점없이 이닝을 마칠 수 있었다.

Advertisement

7-5로 앞선 9회초 올라온 윤성빈은 최윤호를 삼진으로 잡아낸 뒤 김준수를 3루수 땅볼로 잡았고, 최유빈을 뜬공으로 잡아내며 승리를 지켰다.

23일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 투구하고 있는 롯데 윤성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.23/

Advertisement

홍민기 최고 구속은 148㎞가 나왔고, 윤성빈은 150㎞를 기록했다.

김태형 롯데 감독은 "(윤)성빈이는 앞 등판도 괜찮게 던진 거 같다. (홍)민기도 앞에는 괜찮다가 앞 경기에서 조금 흔들렸던 거 같다"고 이야기했다.

Advertisement

윤성빈은 올 시즌 초반 3경기에 나와 2⅓이닝을 던져 5실점을 하는 등 흔들리는 모습을 보여줬다. 7일과 8일 모두 등판해 1이닝 무실점을 하면서 몸 상태를 끌어올렸다.

Advertisement

홍민기는 시범경기에 나왔지만, 목 디스크 등으로 개막 엔트리에 들어오지 못했다. 올 시즌 퓨처스리그에서 11경기 나와 2승1홀드 평균자책점 8.38을 기록하고 있다. 최근 등판은 다소 기복이 있다. 지난 1일 NC전에서 1⅓이닝 2안타 1탈삼진 1실점을 했고, 6일 한화전에서는 1이닝 2안타 1사구 2탈삼진 1실점을 기록했다.

조금씩 투구감이 올라오는 모습이었지만, 김 감독은 콜업 자체에 대해서는 신중한 모습을 보여줬다. 김 감독은 "그냥 이대로 가야한다. 지금은 누굴 바꾸고 할 그런 상황은 아니다"라고 이야기했다.

최근 4경기에서 4이닝 무실점을 한 이승헌 역시 아직은 콜업 단계는 아니다. 김 감독은 "왼발 디딜 때하고 팔하고 밸런스가 왔다갔다 하더라"고 이야기했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com