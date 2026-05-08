강소라 "2백만원 소파도 당근템" 깜짝..강남 살아도 중고거래 푹 빠졌다

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강소라가 집 내부를 최초 공개하며 '프로 당근러' 면모를 드러냈다.

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8일 강소라의 유튜브 채널에는 '강소라 집 최초 공개. 당근템 소개로 시작해서 찐 당근(?)으로 끝나는 프로당근러의 하루'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 강소라는 "저희 집 특징을 말씀드리자면 상당히 많은 부분이 당근템으로 이루어져 있다"며 집 소개를 시작했다. 그는 딸 방에 놓인 책상부터 거실 소파, 안방 가구까지 대부분 중고 거래 플랫폼을 통해 구매했다고 밝혔다.

특히 딸방 책상에 대해 "문고리 거래로 직접 송파까지 가서 가져왔다"며 "새 걸로 사도 4~5만 원 정도밖에 안 하더라"고 현실적인 소비 철학을 드러냈다.

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강소라는 첫째 딸과 함께 사용하는 침실도 공개했다. 그는 "원래는 둘이 바닥에서 토퍼 생활을 했는데 친구 집 다녀온 뒤 공주 침대가 갖고 싶다고 해서 바꿨다"고 설명했다. 이어 "비 오는 날이면 무섭다고 자꾸 내려와 결국 다시 같이 자게 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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거실 역시 '당근템' 천국이었다. 2백만원대 쇼파도 당근이었다. 강소라는 "까사미아에서 앉아보고 너무 좋았던 소파인데 알람이 떠서 바로 트럭으로 실어왔다"고 자랑해 눈길을 끌었다.

강남 거주자인 강소라는 "당근 거래 지역을 두 군데를 걸어놔야 한다. 내 지역구와 다른 지역구를 걸어야한다"면서 "지역마다 거래 스타일이 다르다. 강남은 보수적인 명품 아이템이 많고 성수·마포·용산 쪽은 트렌디한 제품이 많다"고 자신만의 중고 거래 노하우도 공개했다.

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또한 집 곳곳에는 가족의 흔적도 담겨 있었다. 그는 첫째 딸 출산 후 청담동 갤러리에서 구매한 그림을 소개하며 "부엉이 눈썹이 딸이랑 너무 닮아서 꽂혀 샀다"고 애정을 드러냈다.

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영상 말미에는 어린이날 선물을 위해 직접 당근 거래에 나선 모습도 공개됐다. 강소라는 딸의 축구화를 직거래로 구매하며 "또 당근이네"라고 웃었고, 거래 상대를 만나 "기다리게 해서 죄송하다"며 친근하게 인사했다.

jyn2011@sportschosun.com