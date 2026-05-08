"좋으니까 바로 써야죠" 이범호 감독 고민은 2번타자, 20일 만에 콜업으로 답 찾을까

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 박상준이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 박상준(25)이 콜업과 함께 선발 라인업에 이름을 올렸다.

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KIA는 8일 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠와 경기를 한다.

이날 KIA는 박상준을 1군에 콜업하고 고종욱을 말소했다.

2022년 육성선수로 KIA에 입단해 올해 처음으로 1군 경기에 나왔다.

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지난달 4일 1군에 올라온 그는 7경기에 나와 타율 1할7푼6리를 기록했다. 18일 1군 엔트리에서 말소된 그는 퓨처스리그에서 재정비의 시간을 가졌다.

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퓨처스 10경기에서 타율 3할4푼4리 3홈런으로 맹타를 휘둘렀고, 결국 20일 만에 다시 1군의 부름을 받았다.

곧바로 1루수 겸 2번타자로 곧바로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 이범호 KIA 감독은 "좋으니 바로 써야하지 않겠나. 2번타순이 고민이었다. (김)호령이가 컨디션이 좋지 않은데 퓨처스에서 정말 잘 치고 있어서 올려서 한 번 보자고 했다"고 말했다.

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이 감독은 "예전에 1군에 올라왔을 때도 능력이 좋다고 생각했다. 그런데 마침 카스트로가 1루로 나간 상황이기도 해서 경기에 많이 나가지 못했다. 또 며칠 경기에 나가지 못할 거 같으니 그 감을 잃지 않게 하려고 퓨처스로 내렸던 거다. 그리고 퓨처스에서 잘 치다보니 다시 올린 거다. 당연하다"고 말했다.

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이날 KIA는 박재현(좌익수)-박상준(1루수)-김선빈(2루수)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(지명타자)-나성범(우익수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 황동하.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 1회말 2사 1,3루 KIA 아데를린이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

이 감독은 "아데를린을 지명타자로 낸 건 시차 적응 문제도 있고, 오늘 (박)상준이가 1루를 볼 수 있으니 지명타자로 내기로 했다. 우리도 한국에 있다가 미국으로 캠프를 가게 되면 일주일에서 열흘은 지나야 컨디션이 돌아온다. 이제 한 일주일 넘어가고 열흘 정도에 가까워지고 있다. 적응하는 기간인데 충분히 잘해주고 있다"고 했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com