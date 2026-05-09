문채원, '입냄새·노샴푸 여배우' 황당 루머에 결국...'구취 측정기' 등판

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문채원이 자신을 둘러싼 황당한 '입냄새·노샴푸 여배우' 루머를 직접 해명했다.

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심지어 구취 측정기와 두피 확대 장비까지 등장하며 예상 밖의 검증 현장이 펼쳐졌다.

8일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에는 '문채원 유튜브 OPEN 소문·근황·결혼 이야기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 유튜브 개설 후 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 직접 입을 열었다. 가장 먼저 언급된 건 '촬영장에 머리를 안 감고 온다'는 소문이었다.

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문채원은 "촬영을 하러 가는데 머리를 안 감고 갈 수가 없다"며 황당하다는 반응을 보였다.

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이어 그는 "기자분들이 모여 연예인 루머를 이야기하는 프로그램에서 '청순 여배우 중 현장에 머리를 안 감고 오는 사람이 있다'는 이야기가 나왔는데, 당시 제가 활동을 많이 할 때라 저라고 생각하신 것 같다"고 설명했다.

이에 제작진은 즉석에서 두피 확대 장비를 꺼내 들었다. 문채원은 직접 카메라 앞에서 두피 상태를 공개했고, 제작진은 "모공도 깨끗하다"고 반응했다.

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하지만 충격은 여기서 끝이 아니었다. 제작진은 구취 루머까지 언급하며 구취 측정기까지 준비했다.

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당황한 문채원은 "지금 여기다가 하는 거냐"며 웃음을 터뜨렸고, 긴장한 채 측정에 나섰다.

결과는 '0'. 예상 밖 결과에 문채원은 "눈물 난다. 사실 0은 기대 안 했다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

한 번 더 진행한 측정에서도 다시 '0'이 나오자 제작진 역시 놀라워했고, 문채원은 안도한 듯 웃음을 감추지 못했다.

또 문채원은 과거 런닝맨 출연 당시 화제가 됐던 "야, 줘봐" 애교도 재현했다. 그는 "그걸 어떻게 노리고 했겠냐"며 "아직도 왜 좋아해주시는지 포인트를 모르겠다"고 민망해했다.

한편 문채원은 최근 유튜브 채널을 개설하며 팬들과 본격적인 소통에 나섰다.

narusi@sportschosun.com