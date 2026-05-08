솔지, EXID 시절 '혹사 논란급' 스케줄…"하루 행사 8개+음방까지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 솔지와 홍지윤이 과거 살인적인 행사 스케줄과 지역 특산물 선물에 얽힌 다채로운 에피소드를 방출했다.

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8일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 30회에서는 경상북도 김천으로 먹트립을 떠난 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 홍지윤-솔지와 특별한 '대창 구이'를 즐기는 모습이 공개됐다.

이날 식당으로 이동하던 중 전현무는 "우리가 들어봄 직한 축제는 다 가보지 않았냐"라고 물었고, 홍지윤은 "특산물이 있는 지역은 거의 다 가본 것 같다"며 행사 경험을 이야기했다.

솔지는 "우리는 대학교 축제나 군부대 공연을 진짜 많이 다녔다. 하루에 행사 8개를 돌고 마지막에는 음악방송 촬영까지 했던 적도 있다"며 남다른 스케일의 스케줄을 전해 놀라움을 안겼다.

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이때 홍지윤은 "영덕에서는 대게를 받고, 제주에서는 옥돔도 받았다"며 "한우 축제에서는 한우와 한자로 쓴 편지를 선물받은 적도 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이어 홍지윤은 "가끔 제가 한자를 못 읽어서"라고 셀프 디스해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com