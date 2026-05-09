유해진 대상에 박지훈 눈물.."눈빛 덕분 몰입, 고맙다" 후배 향한 진심 (백상예술대상)

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[스포츠조선 정유나 기자] 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 유해진이 '백상예술대상'에서 영화 부문 대상을 차지했다.

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8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 신동엽과 수지, 박보검의 진행으로 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 열렸다.

이날 영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준) 유해진이 영화부문 대상의 주인공이 됐다. 유해진의 이름이 호명되자 장항준 감독은 활짝 웃으며 기뻐했다.

무대에 오른 유해진은 "사실 남자 조연상을 기대하고 있었다. 마음을 추스리고 있었는데 갑자기 카메라가 저한테 오더라"며 "우리 작품상을 받는 줄 알았는데, 대상이 이렇게 생겼네요"라며 트로피를 들어보였다.

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이어 그는 "처음엔 영화 하면서 먹고만 살 수 있었으면 좋겠다고 생각했다. 그러다 보니 조연상도 받게 됐다. 또 마흔다섯까지만 연기할 수 있어도 좋겠다고 생각했는데, 지금까지 이렇게 연기하고 또 큰 상까지 받게 돼 정말 감사하다"고 고백했다.

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유해진은 '왕과 사는 남자'를 본 1700만 관객들에게 감사 인사도 전했다. 그는 "무대인사를 가면 극장에 활기가 돌더라. 관객들의 표정에도 생기가 느껴졌다. 잊혀졌던 극장의 재미와 감동을 다시 함께 느끼는 것 같아 행복했다"고 진심을 전했다.

또한 '왕사남'을 만들어준 제작진과 장항준 감독, 배우 유지태, 박지훈을 향한 애정도 드러냈다. 그는 박지훈에게 "제가 몰입할 수 있었던 건 박지훈 배우가 좋은 눈빛과 호흡을 보내줬기 때문"이라며 "그 에너지를 제가 그대로 받으면서 연기할 수 있었다. 정말 고맙다"고 애틋한 마음을 전했다.

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특히 유해진의 수상 소감이 이어지는 동안, 객석에서 박지훈이 눈물을 흘리는 모습이 포착돼 뭉클함을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com