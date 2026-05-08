문채원, '입냄새 루머'에 결국 측정기 등장…"0 나와 눈물 난다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문채원이 자신을 둘러싼 황당한 '구취 루머'를 직접 해명하며 웃음을 안겼다.

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심지어 구취 측정기까지 동원해 결과를 공개하자 "눈물 난다"며 안도하는 반응을 보여 폭소를 자아냈다.

8일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에는 '문채원 유튜브 OPEN 소문·근황·결혼 이야기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 각종 루머를 직접 해명하는 시간을 가졌다.

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특히 그는 "현장에서 머리를 안 감는다"는 소문에 이어 구취 루머까지 언급돼 당황한 모습을 보였다.

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제작진은 "냄새를 맡아보겠다"며 현미경 장비와 함께 구취 측정기까지 준비했고, 문채원은 "여기다가 하는 거냐"며 긴장한 반응을 보였다.

이어 실제 측정이 시작됐고, 결과는 '0'이 나왔다.

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이에 문채원은 놀란 표정으로 "눈물 난다. 사실 0은 기대 안 했다"고 털어놨다.

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제작진 역시 "연속으로 0이 나왔다"며 감탄했고, 문채원은 안도한 듯 웃음을 터뜨렸다.

문채원은 앞서 "왜 없는 이야기를 자꾸 하시냐"며 자신을 둘러싼 루머들에 답답함을 토로한 바 있다.

그는 "촬영 현장에 가는데 머리를 안 감고 갈 수가 없다"고 억울함을 드러내기도 했다.

한편 문채원은 최근 유튜브 채널을 개설하고 팬들과 본격적인 소통에 나섰다.

narusi@sportschosun.com