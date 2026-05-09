필승조도 못막은 17안타 다이너마이트 타선인데... 첫 세이브를 삼자범퇴로 이렇게 간단히? 김진수의 재발견[대전 현장]

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 이닝을 마친 LG 김진수. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]유영찬도 없고 필승조가 힘겹게 막아냈는데 추격조로 둔 롱릴리프가 간단하게 삼자범퇴 세이브를 따냈다.

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LG 트윈스 김진수가 생애 첫 세이브를 중요한 순간에 기록했다.

김진수는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 9-8로 앞선 연장 11회말 등판해 1이닝을 세타자로 가볍게 제압하고 승리를 지켰다.

LG는 이날 선발 송승기를 시작으로 배재준 김윤식 김진성 우강훈 이정용 장현식 함덕주 김영우 등 9명의 투수가 연장 10회까지 던졌다. 선발 투수를 제외하고 연장 11회말에 나설 수 있는 남은 불펜 투수는 추격조인 김진수와 김영우 둘 뿐이었다.

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8-8 동점이던 연장 11회초 박해민의 적시타로 9-8, 1점차 앞서면서 11회말에 등판하는 투수에게 세이브 기회가 주어졌다. 그리고 LG 염경엽 감독의 선택은 김진수였다.

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중앙대를 졸업하고 2021년 2차 2라운드 17순위로 입단한 김진수는 공이 빠르지는 않지만 제구가 좋아 쉽게 무너지지 않는 장점이 있다.

김진수는 올시즌 6경기에 등판해 2승1패 평균자책점 3.12를 기록 중이었다.

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지난 4월 25일 잠실 두산전서 2이닝 1안타 무실점으로 데뷔 첫 승을 신고했고 30일 KT전서 또한번 2이닝 무실점으로 두번째 승리를 거뒀다.

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 이닝을 마친 LG 김진수. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

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데뷔 첫 세이브 상황이어서 흔들릴 수도 있었지만 오히려 더 좋은 피칭을 했다.

선두 8번 이도윤을 2구째 144㎞ 바깥쪽 직구로 중견수 플라이로 잡아냈다. 9번 황영묵과의 승부가 중요했다. 3B1S의 불리한 카운트에서 3연속 직구로 강하게 몰아부쳤고 황영묵도 계속 파울을 쳐내며 응수. 그러다 8구째 135㎞의 체인지업이 몸쪽으로 들어왔는데 황영묵이 그대로 지켜봤고 루킹 삼진.

자신감을 가진 김진수는 이원석과는 2S에서 3구째 128㎞의 커브로 헛스윙을 유도해 삼진으로 잡아내고 경기를 끝냈다.

LG는 이날 7회초 오지환의 역전 2타점 안타로 7-6으로 앞섰고, 8회초 천성호의 적시 2루타로 1점을 추가해 8-6으로 앞서면서 승리를 가져온 듯했다. 하지만 8회말 이정용이 막지 못해 장현식까지 나와서 던져야 했고, 8-7로 쫓긴 9회엔 함덕주를 마무리로 올렸지만 오히려 동점을 내주고 역전 위기에 몰려 김영우가 간신히 막아내며 연장으로 갈 수 있었다.

한화 타자가 출루 못한 이닝이 6타자 연속 삼진을 당했던 1,2회 이후 11회가 세번째였을 정도로 한화 타선이 맹폭을 했는데 김진수가 좋은 피칭으로 깔끔하게 막아내면서 LG에 승리를 안겼다.

김진수의 재발견이라 할 수 있을 정도로 강렬했던 세이브였다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com