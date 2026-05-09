신현빈, 아찔한 드레스 사고..'초유의 2연속 꽈당'에도 미소 유지 (백상예술대상)

사진제공=연합

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신현빈이 '백상예술대상 레드카펫'에서 두번이나 '꽈당' 넘어지는 아찔한 순간을 겪었다.

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8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 신동엽과 수지, 박보검의 진행으로 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 열렸다. 신현빈은 시상식에 앞서 레드카펫 행사에 참석했다가 연이어 넘어지는 상황이 발생해 이목을 집중시켰다.

이날 신현빈은 우아한 핑크빛 드레스에 하이힐을 매치하고 등장해 단번에 시선을 사로잡았다.

그러나 이동 과정에서 드레스 밑단이 발에 걸리며 중심을 잃고 넘어지는 상황이 발생했다. 잠시 당황한 듯 보였지만 곧바로 자세를 추슬렀고, 끝까지 웃음을 잃지 않았다.

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이후 진행된 포토타임에서는 아무 일 없었다는 듯 자연스러운 미소와 고혹적인 분위기를 유지하며 프로다운 면모를 보여줬다.

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그러나 포토타임을 마친 뒤 퇴장하는 과정에서 다시 한 번 균형을 잃고 넘어지며 또 한 번 현장을 놀라게 했다. 반복된 아찔한 상황 속에서도 신현빈은 끝까지 침착한 태도로 레드카펫 일정을 소화했다.

한편 일부에서는 신현빈이 신은 구두 상태가 다소 커 보였다는 점이 포착되며 착용 의상에 대한 다양한 반응도 이어졌다.

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jyn2011@sportschosun.com