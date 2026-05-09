데뷔초 수지·지연 미모 어땠길래..걸데 유라 "내가 제일 예쁜 줄 알았는데, 둘 보고 충격"(유라유라해)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 걸스데이 멤버 겸 배우 유라가 데뷔 초 미모 자신감이 무너졌던 일화를 솔직하게 털어놨다.

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지난 8일 유튜브 채널 '유라유라해'에는 "유라랑 어울릴 결혼 상대 걸스데이 소진이 딱 골라줌"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 걸스데이 멤버 유라와 소진이 활동 시절부터 최근 근황까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 유라는 걸스데이 활동 당시 가장 힘들었던 순간으로 "매일 몸무게를 재던 것"을 꼽았다. 그는 "그때 몰래 건전지를 빼놓고 고장 났다고 했다"며 "언니랑 혜리가 너무 부러웠던 게, 먹어도 살이 안 쪘다. 그래서 너무 부러웠다"고 떠올렸다.

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이어 유라는 "울산에서 서울 올라왔을 때는 내가 울산에서 제일 예쁜 줄 알고 왔는데, 정말 큰일 났다고 생각했다"고 솔직하게 말했다. 그는 "'꽃다발'이라는 프로그램을 했는데 예쁜 아이돌들을 다 봤다"고 당시를 회상했다.

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특히 유라는 "어디서 충격받았냐면, 웨딩드레스를 입고 촬영했을 때 처음엔 수지 씨 보고 충격받고, 지연 씨 보고 또 충격받았다"며 "한두 명이 아니었다. 촬영하고 바로 기가 죽었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

그러면서 "혼자 부스 안에 들어가서 '난 예쁜 게 아니었구나. 역시 수도권은 수도권이구나' 했다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com