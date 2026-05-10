"내가 엄청 좋아하는 스타일" 염갈량 원픽 '퓨처스 임찬규'의 1군 정복기. 필승조도 쩔쩔맨 한화에 삼자범퇴 첫 세이브 초대박[대전 인터뷰]

LG 트윈스 김진수. 대전=권인하 기자

LG 김진수가 8일 대전 한화전서 데뷔 첫 세이브를 기록한 뒤 포수 박동원과 하이파이브를 하고 있다. KBS 중계방송 캡쳐

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"난 진수같은 스타일을 엄청 좋아한다. 마운드에서 당당하지 않나."

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LG 트윈스 염경엽 감독은 9일 대전 한화 이글스전에 앞서 전날 데뷔 첫 세이브를 기록한 김진수에 대해 얘기가 나오자 밝은 표정으로 말했다. "마운드에서의 모습은 우리 불펜 투수 중 최고다. 당당하다"면서 "그래서 작년부터 1군 캠프를 데려갔었다"라고 했다.

올시즌 우강훈이 LG 불펜의 새 '히트 상품'이라면 김진수는 의외의 '대박 상품'이라 할 수 있다. 올시즌 벌써 2승(1패)에 1세이브까지 챙겼다.

8일 대전 한화전이 김진수의 진가를 볼 수 있는 경기였다. 두 팀의 타선이 폭발해 불펜진이 모두 힘들게 던졌던 날. 심지어 LG는 선발 송승기가 4회까지만 던지고 5회부터 불펜진을 가동했는데 연장 10회까지 6이닝을 배재준 김윤식 김진성 우강훈 이정용 장현식 함덕주 김영우까지 8명의 투수를 내야했다.

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그리고 연장 11회말에 던질 투수는 불펜에 김진수와 김유영 둘 뿐이었고 벤치의 선택은 김진수.

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마침 11회초 박해민의 적시타로 9-8로 앞서면서 김진수에게 데뷔 첫 세이브 기회가 생겼다.

1점차의 세이브 상황이라 불안하지 않을까 싶었지만 웬걸. 이도윤을 2구만에 중견수 플라이로 잡더니 황영묵과는 풀카운트 접전 끝에 8구째 135㎞ 포크볼로 루킹 삼진을 잡아냈다.

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그리고 이원석은 초구 파울 뒤 2구째 커브로 스트라이크를 잡고 3구째 다시한번 커브로 헛스윙 삼진을 잡아냈다. 이날 LG 불펜투수 중 유일하게 삼자범퇴를 잡아내며 세이브를 챙겼다. 투구수 13개 중 9개가 스트라이크.

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염 감독이 좋아할 스타일임을 알 수 있었다.

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 이닝을 마친 LG 김진수. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

다음날인 9일 만난 김진수는 "던질 땐 이거 막으면 세이브다 그런 생각은 안하고 그냥 이기고 있구나 하면서 던지는 것에만 집중했었다"면서 "세이브하고 세리머니 하는 것을 상상만 했었는데 그 상황이 되니 아무 생각이 안났다. 끝나고 나서는 그냥 이겨서 좋았고, (박)동원이 형이 첫 세이브 아니냐면서 축하해 주셔서 그때 좀 기뻤다"라며 웃었다.

김진수의 장점은 제구력. 하지만 구속면에서 아쉬움이 있다. 그런데 8일 경기에선 최고 구속이 148㎞까지 나왔다. 어느 정도 경쟁력이 있는 수치다.

김진수는 "보통 이 시기면 145, 146㎞ 정도 나오고 147,148㎞는 여름쯤 돼야 나오는 구속이다"라며 "구속을 잘 보지 않는다. 사실 힘을 더 쓰면 더 나올 것 같긴 한데 자제하고 있다. 내 투구에 영향이 있다고 생각해서 욕심 부리지 않고 밸런스를 생각하고 그것에 만족한다"라고 했다.

제구 위주의 투수이기에 롤모델은 팀 선배인 임찬규다. 레퍼토리도 비슷하다. 임찬규가 직구, 체인지업, 커브, 슬라이더를 가지고 있는데 김진수는 직구, 커브, 슬라이더는 같고 체인지업 대신 스플리터(포크볼)를 던진다.

김진수는 "2군에 있을 때 찬규형이 '퓨처스 임찬규'라고 해주셔서 기뻤고 힘이 났다"고 했다.

피칭 때 자신의 1번 철칙은 "들어가자"라고. 김진수는 "스트라이크를 던져야 시작되기 때문에 자신있게 던진다"면서 "볼넷 줄바엔 안타를 맞자는 생각이 너무 강해서 그러다보니 안타를 너무 많이 맞기도 했는데 그래도 볼넷 주는 것 보다는 낫다고 생각한다"라고 했다.

1군 기록이 많지 않다. 2024년 8경기 13⅓이닝이 최다다. 올시즌은 가뿐히 넘길 것 같다. 벌써 7경기에 9⅔이닝을 던졌다. 데뷔 처음으로 승리투수도 됐고, 세이브도 기록했다.

김진수는 "1군에서 던지는게 행복하다. 1군에서 야구하고 싶었고 하려고 계속 달려왔기 때문에 한경기 한경기 소중하다"면서 "내 밸런스가 있고 내가 해왔던게 있으니까. 그냥 내 것만 믿고 던지면 되지 않을까"라고 자신감을 보였다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 김진수가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/