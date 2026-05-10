누군지 아무도 못 알아봐..식당서 굴욕 당한 유명 男스타 정체

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 홍경민이 식당에서 직원으로 오해받은 일화를 공개해 웃음을 자아냈다

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홍경민은 지난 9일 개인 계정에 "나는 단지 손님이 많았고 일하는 분이 한 분밖에 없기에 '저희 건 그냥 제가 할 테니 바쁘신데 가서 일 보세요'라고 했을 뿐이다"라는 글을 게재했다.

이어 그는 "결국 '저... 여기 화장실이 어디예요?'라는 질문을 들었고 친절히 전 직원이 아니라서 모른다고 대답해줘야 했다"고 덧붙이며 당시 상황을 전했다.

함께 공개된 사진에는 식당 한편에서 직접 볶음밥을 만들고 있는 홍경민의 모습이 담겼다.

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직원 못지않은 능숙한 손놀림과 화려한 실력, 진지한 표정이 더해져 실제 직원 같은 분위기를 자아냈다.

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이를 본 아내는 웃음을 참지 못한 채 사진을 찍었다고.

홍경민은 "사실 난 이런 경험이 많다"고 털어놨다. 이어폰을 낀 채 통화하며 길을 걷다가 "상계동 가시는 분 아니냐"는 말을 들은 것은 물론, 골전도 이어폰을 착용한 채 카페에서 주문을 기다리다 배달 기사로 오해받은 적도 있다고 밝혔다.

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그는 "이제라도 패션에 신경 좀 써야 되나"라며 "교복이나 유니폼처럼 가수는 이걸 입게 되어 있는 그런 게 있었으면 좋겠다"고 농담 섞인 하소연을 남겼다.

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끝으로 "참고로 난 약 3번 정도 워스트 드레서에 등극한 경험이 있다"고 덧붙여 또 한 번 웃음을 안겼다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

나는 단지 손님이 많았고 일하는 분이 한분 밖에 없길래

"저희껀 그냥 제가 할테니 바쁘신데 가서 일 보세요" 라고 했을 뿐이다...

결국 "저..여기 화장실이 어디에요?" 라는 질문을 들었고 친절히 전 직원이 아니라서 모른다고 대답 해줘야했다...

와이프는 웃겨서 사진을 찍으며 계속 웃었다...

사실 난 이런 경험이 많다... 이어폰을 낀 채로 통화하며 걸어가다가 저쪽에서 손을 흔들며 "상계동 가시는 분 아니냐"고 하기도 했고

골전도 이어폰을 낀채로 커피를 주문하려고 서 있다가 카페 사장닝이 자연스레 배달용 포장을 나에게 건내길래 "저...아메리카노 주문하러 온건데요.." 라고 설명하기도 했다..

이제라도 패션에 신경 좀 써야되나...

도대체 그딴 건 왜 생겨가지고...

교복이나 유니폼처럼 가수는 이거 입게 되어있는... 뭐 그런 게 있었다면 참 좋았을 텐데...

참고로 난 약 3번 정도의 워스트 드레서 등극 경험이 있다...