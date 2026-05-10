"2아웃에서 필요한 플레이는 아닌데…" 20세가 뒤흔든 그라운드, KIA 리드오프 제대로 찾았다

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박재현이 타석에 들어서고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] "순간적으로 생각이 들어서…."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 최근 2년 차 외야수 박재현(20)을 1번타자로 기용하고 있다.

2025년 신인드래프트 3라운드(전체 25순위)로 KIA에 입단한 박재현은 지난해 58경기에 출전해 경험을 쌓았다. 타율은 8푼1리로 썩 좋지 않았다.

1년의 경험을 바탕삼아 박재현은 한 단계 성장했다. 개막 엔트리에 포함된 그는 4월5일부터 꾸준하게 선발 라인업에 이름을 올렸다. 9번타자로 주로 나서다가 4월말부터는 1번타자로 자리를 잡았다.

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이범호 KIA 감독은 박재현을 1번타자로 낙점한 배경에 대해 "분위기를 바꾸는 느낌이 있었다. 치고 난 뒤에도 열심히 뛰고, 실수를 해도 위축되지 않고 다음 플레이를 열심히 한다. 그런 선수가 팀에 필요하다"고 했다.

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이 감독은 "처음에는 9번으로 넣으면서 경기 감각적인 걸 익히게 했다. 잘 익혀 놓으니 이제 1번타자로 가도 되겠다 싶어서 넣었다. 1번에서도 9번에 있을 때처럼 편하게 하더라. 그러면서 잘 정착하고 있는 거 같다"고 했다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 1사 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

타격감은 확실하게 물이 올랐다. 9일까지 최근 10경기 타율은 4할1푼5리. 지난 2일 광주 KT전과 5일 광주 한화전에서는 4안타를 몰아쳤고, 8일 부산 롯데전에서는 1회초 선두타자 홈런을 비롯해 멀티홈런을 날렸다.

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9일 부산 롯데전에서는 멀티히트를 기록한 가운데 주루에서도 센스를 제대로 보여줬다.

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3회초 우익수 앞에 안타 때는 처음부터 전력 질주를 해서 단타를 2루타로 바꿨다. 아웃될 위험이 있는 타이밍이었지만, 세이프가 되면서 분위기를 한껏 끌어올렸다.

'백미'는 8회초. 1-1로 맞선 가운데 선두타자로 나와 기습번트로 안타를 만들었다. 상대의 허를 완벽하게 찌르면서 출루에 성공했다. 후속 한승연이 삼진 아웃됐지만, 도루를 하면서 득점권 주자가 됐다.

집중력도 돋보였다. 김선빈의 3루 땅볼 때 3루수가 1루로 송구한 틈을 타서 3루에 안착했다. 이후 아데를린 로드리게스의 안타 때 여유있게 홈을 밟으면서 이날 경기 결승 득점을 했다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 2루를 파고들고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

경기를 마친 뒤 박재현은 8회초 상황에 대해 "기습번트는 작전은 아니었고, 판단해서 이뤄진 것"이라며 "2루에서 3루로 갈 때는 사실 2아웃이라 필요한 플레이는 아니었다. 그런데 상대 투수인 김원중 선배님이 포크볼이 많으니 빠질 때를 생각해 일단 3루에 가는 게 좋다고 생각했다. 순간적으로 생각이 들었다"고 이야기했다.

이 감독은 박재현을 두고 "차분한 면이 있어서 하루 이틀 딱 잘치고 안 좋고 유형은 아니다. 또 원래도 잘 나가고 공도 잘 보는 유형"이라고 꾸준한 활약을 기대했다.

박재현은 "4월부터 이렇게 나가기 시작했는데 그렇다고 너무 안일하게 생각하지는 않는다. 아직 내가 한 경기보다 할 경기가 많아서 매경기 최선을 다하려고 한다"고 이야기했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com