김혜성 이게 웬 영광이냐! 한때 '지구상 모든 유격수들의 롤모델' 안드렐톤 시몬스와 비견 → 다저스 코치의 극찬

안드렐톤 시몬스. AP연합뉴스

May 8, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers shortstop Hyeseong Kim (6) warms up prior to the game against the Atlanta Braves at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Los Angeles Dodgers' Andy Pages (44) celebrates with Hyeseong Kim (6) after a home run during the ninth inning of a baseball game against the Houston Astros in Houston, Wednesday, May 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 2023년 은퇴한 안드렐톤 시몬스는 한때 모든 유격수들의 롤모델이었다. LA 다저스 크리스 우드워드 코치가 김혜성을 시몬스의 전성기와 비교했다.

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미국 매체 '다저네이션'은 9일(한국시각) '김혜성이 수비 능력으로 우드워드 코치의 눈길을 사로잡았다'고 보도했다.

다저네이션은 '김혜성은 지난해 성공적인 루키 시즌을 보냈다. 그러나 다저스는 김혜성에게 다시 메이저리그 기회를 주기 전에 타격에서 더 발전된 모습을 보여주길 바랐다. 김혜성은 트리플A에서 올 시즌을 시작했다. 무키 베츠가 부상을 당하면서 김혜성이 콜업됐다'고 설명했다.

이어서 '김혜성은 타율 3할8리와 4개의 장타, 8타점을 기록했다. 뛰어난 활약을 펼쳤다. 하지만 수비 겸 1루 코치인 크리스 우드워드의 눈길을 사로잡은 것은 김혜성의 수비능력이었다'고 조명했다.

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우드워드 코치는 김혜성에 대해서 "그가 가진 재능, 성실함 모든 것을 종합하면 나는 그와 같은 선수를 본 적이 없다. 내 생각에 시몬스가 전성기 시절에 그와 비슷했을 것이다. 어깨 힘, 순발력, 빠른 발 등은 제가 본 선수 중 최고였을지도 모른다"고 혀를 내둘렀다.

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시몬스는 2012년 애틀란타 브레이브스에서 데뷔했다. 2013년 2014년 2017년 2018년 유격수 골드글러브를 차지했다. 시몬스는 메이저리그 역대 유격수 중 최고의 수비 능력을 가진 선수로 평가된다.

김혜성은 게다가 성실하기까지 하다.

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우드워드 코치는 "김혜성은 내가 제발 그만하라고 말해야 할 정도다. 그는 끊임없이 움직이길 원한다. 그리고 그가 가진 몇몇 동작들을 내가 이미 가르칠 수 없는 것들이다. 그의 골반 움직임은 정말 유연하다. 몸을 완전히 비틀면서도 160㎞가 넘는 송구를 할 수 있다. '말도 안 돼'라는 생각이 든다"고 극찬했다.

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미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 '다저스가 1250만달러에 영입한 김혜성은 그야말로 대성공이다. 다저스는 카일 터커 연봉의 3분의1 정도에 해당하는 금액으로 김혜성을 5년 동안 보유할 수 있다'고 설명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com