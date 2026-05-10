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'박세웅 첫 승 도전' 마황이 앞장 선다…윤동희도 선발 복귀 [부산 현장]

입력

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 황성빈이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 황성빈이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/
8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 윤동희가 미소 짓고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/
8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 윤동희가 미소 짓고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] 2연패 탈출에 도전하는 롯데 자이언츠가 선발 라인업을 공개했다.

롯데는 10일 부산 사직구장에서 KIA 타이거즈와의 홈 경기를 치른다.

3연전 중 첫 두 경기를 모두 내준 롯데는 연패 탈출에 나선다.

이날 롯데는 황성빈(중견수)-고승민(2루수)-빅터 레이예스(좌익수)-나승엽(1루수)-전준우(지명타자)-윤동희(우익수)-전민재(유격수)-손호영(3루수)-손성빈(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.지난 7일 1군에 복귀해 9일 8번타자로 나섰던 황성빈이 리드오프로 나선다. 9일 경기에서는 3타수 무안타로 침묵했다.

9일 선발 라인업에서 제외됐던 윤동희도 6번타자로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

윤동희는 올 시즌 25경기에서 타율 2할1푼3리를 기록했다.

선발투수는 박세웅이 나온다. 올 시즌 6경기에 나와 승리없이 4패 평균자책점 4.45를 기록했다. 최근 경기였던 1일 SSG 랜더스전에서는 6⅓이닝을 소화했지만 5실점을 했다. KIA를 상대로는 4월25일에 나와 5이닝 5안타 4사구 4개 7탈삼진 4실점을 기록했다.

KIA 선발투수는 이의리. 올 시즌 7경기에서 1승3패 평균자책점 8.53을 기록했다. 롯데를 상대로는 시즌 첫 등판. 최근 등판은 5일 한화전으로 1⅔이닝 2안타(1홈런) 4사구 6개 3탈삼진 3실점을 했다.


부산=이종서기자 bellstop@sportschosun.com

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 박세웅이 내야진에 박수를 보내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/
1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 박세웅이 내야진에 박수를 보내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

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