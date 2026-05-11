'오타니 대체 왜 이러나' 투타겸업 포기해야? 최악의 슬럼프 "빠른공 못친다"

타격 후 벤치에서 땀을 닦는 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]완전한 투타겸업 복귀 시즌. 투구에 너무 많은 에너지를 쏟나. 오타니 쇼헤이가 최악의 타격 슬럼프에 빠졌다.

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LA 다저스는 11일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스와의 홈 경기에서 2대7로 패했다. 애틀랜타를 상대로 이틀 연속 완패다. 다저스는 올 시즌 라이징스타로 떠오른 선발 투수 저스틴 로블레스키가 무려 8⅔이닝을 던졌지만 7실점했고, 완투패를 눈앞에 둔 상황에서 마지막 ⅓이닝을 위해 투수를 교체했다. 타선은 단 2안타 2득점으로 로블레스키를 돕지 못했다.

특히 핵심 타자들이 줄줄이 침묵했다. 1번-지명타자 오타니는 4타수 무안타 1삼진으로 부진했고, 앤디 파헤스와 맥스 먼시 빼고는 전부 무안타 경기를 했다. 8번-유격수로 선발 출전한 한국인 빅리거 김혜성 역시 4타수 무안타 3삼진으로 좋지 않았다.

특히 오타니가 최악의 타격 슬럼프에 빠져있다. 팔꿈치 인대 접합 수술 후 지난해 빌드업 과정을 거쳐, 올해 본격적으로 풀타임 선발 투타겸업에 도전 중인 오타니는 투수 성적은 빼어나다. 6경기에서 2승2패 평균자책점 0.97로 압도적 성적을 기록 중이다.

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그러나 타격은 생각지도 못한 극심한 슬럼프다. 원래 '슬로스타터'에 가깝기는 하지만, 이정도 부진은 처음이다. 오타니는 5월 들어 31타수 4안타 타율 1할2푼9리에 불과하고, 지난 4월 27일 시카고 컵스전 이후 10경기, 46타석 연속 홈런이 없다.

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지난 7일 휴스턴 애스트로스전에서 2안타를 치며 살아나는듯 했고, 이후 2경기 연속 안타를 1개씩은 기록했으나 다시 4경기만에 무안타로 답답한 공격을 펼치고 있다. 오타니 역시도 하지 않던 특타나 경기전 야외 타격 훈련을 하는 등 변화를 주면서 현재 자신의 상태를 잘 알고 있다. 하지만 좀처럼 답을 찾지 못하는 모양새다.

내셔널리그 연속 MVP를 석권한 리그 최고의 타자가 초반 홈런 레이스와 타격 지표에서 뒤로 밀려있다보니, 이제 32세인 오타니에게 투타겸업이 체력적으로 무리인 게 아니냐는 이야기까지 나오고 있다.

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데이브 로버츠 감독은 이날 경기 후 기자회견에서 "빠른볼에 대처하지 못하고 있다. 벨트 부근으로 오는 공을 원래라면 중앙에서 역방향으로 강하게 휘감아 치는 스타일이지반, 지금은 조금 늦은 타이밍에 아래로 꽂히는 느낌"이라면서 "원래 2루타나 홈런이 될 타구들이 뜬공이나 파울로 잡히고 있다. 메커니즘적인 문제인지는 모르겠다"며 확실히 오타니의 스윙이 이전과는 달라졌다고 보고있다.

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다만 로버츠 감독은 '오타니 1번' 카드를 계속 유지할 것이라 밝혔다. 로버츠 감독은 "지금은 (변화가)없다. 오타니를 1번에 둔다"고 강한 믿음을 강조했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com