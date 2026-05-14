'안우진-문동주보다 빨라' 유망주가 165km 던졌다! "화상 입을 수준"

카를로스 라그랑헤. 사진=MLB.com

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[스포츠조선 나유리 기자]KBO리그를 대표하는 강속구 투수들의 개인 최고 구속보다도 빠르다. 뉴욕 양키스의 '넘버투' 유망주 카를로스 라그랑헤가 시즌 개인 최고 구속을 경신했다.

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14일(이하 한국시각) 'MLB.com'을 비롯한 미국 매체 보도에 따르면, 양키스의 유망주인 라그랑헤는 트리플A에서 102.8마일(약 165.4km)의 빠른 공을 뿌렸다. 라그랑헤는 13일 PNC필드에서 열린 트리플A 경기에서 선발 투수로 등판해 개인 최고 구속을 경신했다.

라그랑헤는 지난 4월 24일 102.6마일을 기록했었는데, 이 구속을 넘어서는 개인 최고다.

KBO리그에서 160km이 넘는 공을 뿌리는 키움 히어로즈 안우진, 한화 이글스 문동주의 최고 구속보다도 뛰어넘는 수치다. 사사키 로키는 지바롯데 마린스 시절 일본프로야구(NPB) 최고 구속 기록인 165km를 마크한 바 있다. 메이저리그(MLB) 최고 구속은 2010년 아롤디스 채프먼이 세운 105.8마일(약 170.3km)이다. 채프먼은 인류 역사상 가장 빠른 공을 던저 기네스북에 등재된 투수다.

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2003년생 도미니카공화국 출신인 라그랑헤는 신장 2m가 넘는 거구다. 아마추어 시절부터 강속구 유망주로 주목받았고, 양키스와 국제 아마추어 계약을 체결했다.

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현재 메이저리그 파이프라인 전체 62순위 유망주고, 양키스 팀 내에서는 두번째 유망주다. 워낙 빠른 공을 던지는만큼 가끔 제구가 흔들리면서 볼넷을 허용하는 경우도 있지만, 땅볼 유도 능력이나 헛스윙 유도 능력이 빼어나다는 게 그의 확실한 장점이다.

현재 트리플A까지 실력이 향상됐고, 2026년 트리플A에서 가장 빠른 투구수 상위 25개 중 13개가 라그랑헤의 투구였다. 패스트볼 뿐만 아니라 거의 절반을 슬라이더를 던질 정도로 변화구에 대한 자신감도 있다.

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'MLB.com'은 "만약 라그랑헤의 패스트볼을 발열 측정하면, 타자가 화상을 입어 병원에 가야할 수도 있다"고 비유하면서 "라그랑헤는 곧 양키스가 올해 빅리그 로스터에 추가할 또다른 내부 옵션이 될 수 있다"며 메이저리그 콜이 머지 않았음을 예상했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com