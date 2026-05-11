'한지붕 라이벌' 임찬규가 쓰러져가던 이영하 살렸다는데...도대체 무슨 일이?

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 투구하는 두산 이영하. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

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[스포츠조선 김용 기자] "(임)찬규형이 얘기해주고부터..."

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'반전남' 이영하다.

이영하는 지난 시즌 종료 후 처음으로 FA 자격을 얻고, 원소속팀 두산과 4년 총액 52억원 '초대박' 계약에 성공했다.

그만큼 기대가 컸다. 김원형 신임 감독은 이영하를 다시 선발로 기용하겠다고 했다. 2019년 17승을 했을 때 그 모습을 재현해주기를 기대한 것.

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하지만 꼬였다. 몸 컨디션에는 문제가 없었다. 하지만 스프링캠프 연습경기, 시범경기에서 형편 없었다. 공은 빠른데, 직구 제구가 되지 않았다. 뭔가 심리적 문제가 있는 듯 했다.

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그렇게 개막 엔트리에서 탈락했다. 선발 자리도 사라졌다. 최승용, 최민석이 잘해주는데 이영하의 자리를 억지로 만들 수는 없었다. 그렇게 필승조로 시즌을 시작했다. 하지만 제구는 여전히 잡히지 않았다. 김 감독도 정말 중요한 필승조로 이영하를 쓰지 못했다.

그런데 대반전이 일어났다. 마무리 김택연이 어깨 부상으로 이탈한 후, 중요했던 4월26일 LG 트윈스전에서 7이닝을 던진 벤자민에 이어 이영하 3이닝 투입으로 경기를 끝낸 것. 이영하가 3이닝 무실점을 기록해주며 연장 접전 끝에 극적 승리를 따냈다.

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이 경기를 기점으로 이영하도, 김 감독도 자신감을 찾았다. 김 감독은 이영하를 마무리로 전격 낙점했다. 자리가 사람을 만든다고, 이영하는 마무리 변신 후 완벽한 투구를 해주고 있다. 괴롭히던 제구 난조도 사라졌다. 마무리 전환 후 6경기 연속 무실점, 3세이브를 기록중이다.

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마무리 보직이 훨씬 더 살 떨리는데, 제구가 잡히는 아이러니컬한 상황. 어떤 동력이 있었을까.

6일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 6회초 임찬규가 김민석의 땅볼타구를 잡아 직접 처리한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.06/

놀라운 비밀이 숨어있었다. 같은 팀 감독, 코치, 동료가 아니었다. '한지붕 라이벌' LG 임찬규의 조언이 결정적이었다고. 이영하는 "찬규형과 평소 온라인 게임도 같이 하는 등 매우 친하다. 지난달 LG 3연전 첫 경기를 앞두고 찬규형을 만났는데 형이 '우리는 사이드로 던져도 스트라이크 던질 수 있는 사람들 아니냐'라고 얘기해줬다. 멘탈을 잡으라는 격려였다"고 밝혔다.

그 조언에 '에라 모르겠다'로 던진 이영하인데, 공교롭게도 그 경기가 위에서 언급한 지난달 26일 LG전. 이영하는 "경기 끝나고 찬규형이 '오늘 하라는 건 아니었는데'라고 얘기하더라"라며 웃었다.

이영하는 "그 경기 이후 언제든지 스트라이크를 던질 수 있다는 마음이 생겼다. 그렇게 점점 좋아지는 것 같다"고 말하며 "물이 새면 실리콘으로 막지 않나. 난 우리팀 실리콘이다. 어느 자리든 막아내겠다. 그렇게 기용을 해주시니 오히려 더 감사한 것 같다. '영하가 있으니 괜찮을 거아'라고 말씀해주시니, 선수 입장에서 자신감도 생기고 마음도 편해진다"고 설명했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com