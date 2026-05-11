이정후 포함 급기야 트레이드설, 4명 전원 멀티히트로 반박 "8973억을 어떻게 덜어내? 가능성 희박"

이정후가 11일(한국시각) 피츠버그 파이어리츠전 3회말 2루타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]기대치를 한참 밑돌고 있는 샌프란시스코 자이언츠가 지난 10일(이하 한국시각) 주전 포수 패트릭 베일리를 클리블랜드 가디언스로 트레이드하자, 현지 매체들은 샌프란시스코가 리빌딩 수순에 들어간 것 아니냐는 평가를 내놓고 있다.

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베일리 트레이드 후폭풍이 거세다. 베일리는 1999년 5월 생으로 이제 27세 밖에 안됐다. FA가 되려면 2029년 말까지 기다려야 한다. 당장 몸값 부담이 큰 선수가 아니다. 게다가 베일리는 최근 2년 연속 골드글러브를 수상해 현존 최강의 수비형 포수라는 평가도 받는다.

맷 채프먼. AP연합뉴스

그런데도 샌프란시스코는 그를 내보냈다. 이유는 타격 부진이라고 했다. 버스터 포지 샌프란시스코 사장은 "(포수)헤수스 로드리게스와 다니엘 수색에 대한 확신이 작용했다. 두 선수 모두 수비에서 향상된 모습을 보였고, 타격도 잘 하고 있다. 올해 패트릭이 공격에서 슬로스타트로 부진하기 때문만은 아니다. 전체적으로 우리는 좀더 많은 득점을 올리기 위한 방법을 찾는 중"이라고 트레이드 배경을 설명했다.

결국 베일리의 타격의 영 신통치 않아 내보냈다는 얘기다. 올시즌 타율 0.141을 기록 중이다. 반면 로드리게스와 수색은 성장하는 유망주들이다.

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지난달 21일 팔꿈치를 다쳐 부상자 명단에 올랐던 수색은 트리플A에서 타격 점검 중이다. 그는 올시즌 메이저리그에 데뷔해 11경기에서 타율 0.478(23타수 11안타), 5타점, 1득점, OPS 1.152를 마크했는데, 주전 포수를 맡을 가능성이 높다.

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로드리게스는 11일 피츠버그 파이어리츠전서 연장 12회말 끝내기 안타를 쳤다. 5경기에서 타율 0.353(17타수 6안타)를 기록 중이다.

이정후. Imagn Images연합뉴스

이와 관련해 USA투데이는 이날 '돈으로 선수들을 사들인 최악의 팀 서부해안 버전인 자이언츠는 2021년을 끝으로 위닝 시즌을 보낸 적이 없다'며 '포지 사장은 두 차례 골드글러브 수상자인 패트릭 베일리를 클리블랜드로 보내면서 실망감을 드러냈다'고 보도했다. 다시 말해 시즌을 포기하는 수순이 시작됐다는 얘기다.

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그러면서 '자이언츠는 외야수 이정후, 유격수 윌리 아다메스, 1루수 라파엘 데버스, 3루수 맷 채프먼을 덜어내 다시 시작하고 싶어한다. 그렇지만 그런 사치를 누릴 수는 없다'며 '대신 선발투수 로비 레이를 최대 트레이드 카드로 이용할 수밖에 없다'고 적었다.

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이들 야수 4명의 잔여 합계 연봉은 5억9750만달러(8793억원)에 달한다.

고연봉 야수들에 대한 조치가 이어질 수 있지만 현실적으로 이들을 내보내기는 어렵고, 올시즌 후 FA가 되는 레이의 수요가 있기 때문에 트레이드할 수 있다는 뜻이다. 레이는 2021년 겨울 시애틀 매리너스로 갈 때 맺은 5년 1억1500만달러 계약이 올시즌이면 종료된다.

라파엘 데버스(왼쪽)와 윌리 아다메스. AP연합뉴스

이어 매체는 '어떤 관계자들은 자이언츠가 에이스 로간 웹을 원하는 구단들의 오퍼에 귀기울일텐데, 그가 5년 9000만달러 계약 중 3년이 남아 있다는 점을 고려하면 그를 트레이드할 가능성은 높지 않다'고 덧붙였다.

한 구단 관계자는 이 매체에 "자이언츠는 많은 돈을 쏟아붓고도 성과를 내지 못하는 나이든 팀이다. 웹에 대한 트레이드 오퍼에 귀기울여야 한다. 그게 매우 합리적"이라고 밝혔다.

팀 성적이 부진하면 감독과 고연봉 선수들에 대한 비판이 나올 수밖에 없다. 하지만 샌프란시스코는 이날 피츠버그 파이어리츠전서 연장 12회 끝에 7대6으로 승리하며 모처럼 3연전 위닝시리즈를 달성했다. 특히 이정후, 채프먼, 아다메스, 데버스 등 4명 모두 멀티히트를 날려 반전의 계기를 마련했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com