아 그냥 KBO에서 던질 걸 그랬나...불펜 충격 방화, 페디 첫 승 왜이리 힘드나

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[스포츠조선 김용 기자] 와, 첫 승이 이렇게 힘든 건가.

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그냥 한국에서 마음 편히 뛰는 게 나을 뻔 했나.

NC 다이노스 출신 에릭 페디(시카고 화이트삭스)의 시즌 첫 승 사냥이 너무도 힘들다.

페디는 13일(한국시각) 열린 캔자스시티 로얄스와의 경기에 선발로 등판했다.

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페디는 1회 2실점하며 불안한 출발을 했다. 하지만 이후 5회까지 추가 실점이 없었다. 5이닝 6안타 1볼넷 2삼진 2실점. 투수수 80개로 매우 적절했다.

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여기에 타선이 5회말 대거 5점을 내주며 페디를 돕는 듯 했다. 페디는 이날 경기 전까지 7경기에 등판해 1승도 없이 4패만 기록중이었다. 그렇다고 그렇게 못 던진 것도 아니었다. 대부분의 경기를 5~6이닝 3실점 정도로 막았다. 하지만 승운이 따르지 않았다. 평균자책점을 보면 알 수 있다. 캔자스시티전까지 평균자책점이 3.77이다.

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그런데 이날도 울어야 했다. 6회 구원투수 타일러 슈바이처가 난조를 보이며 동점이 돼버린 것. 슈바이처는 ⅓이닝 3실점하며 페디의 승리를 날려먹고도 홀드를 기록했다. 화이트삭스가 접전 끝에 6대5로 승리했기 때문이다. 페디로서는 더욱 땅을 칠 상황.

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2023 시즌 KBO리그 NC에서 뛰며 20승을 거두는 등 리그를 초토화시킨 뒤 메이저리그로 돌아간 페디. 하지만 미국에서는 쉽지 않은 길을 걷고 있다. 첫 시즌은 '역수출 신화'를 써내리며 승승장구할 듯 했지만, 이듬해부터 급격하게 내리막 길을 탔다. 올시즌을 앞두고 NC의 구애를 받았지만, 결국은 미국 잔류를 선택했다. 미국으로 돌아갈 때 선택했던 화이트삭스와 재회하며 다시 기회를 얻고 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com