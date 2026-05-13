"장현식도 (2군)간다" 투타 위기, 폭발한 염갈량, 함덕주 충격의 2군행, "3년 간 얘기했다"

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 9회 마운드에서 내려오는 LG 함덕주. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스 필승조 함덕주가 말소됐다.

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LG는 13일 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈전에 앞서 함덕주를 엔트리에서 제외하고, 5년 차 좌완 조건희를 콜업했다.

전날 삼성전 부진에 대한 문책성 조치다.

LG는 12일 잠실 삼성전에서 1-1로 팽팽하던 8회 4점, 9회 4점을 내주며 1대9로 패하며 3연패를 당했다. 삼성에 2위자리를 내주고 3위로 내려앉았다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우에게 역전 만루포를 허용한 LG 장현식. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

8회 장현식이 1이닝 2안타, 2볼넷 4실점, 9회 함덕주가 5안타 1볼넷 4실점을 했다. 함덕주는 6타자 연속 출루를 허용한 뒤 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 마운드를 떠났다.

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염 감독은 두 필승조 투수의 소극적 피칭을 지적했다.

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그는 "카운트 싸움 못하고, 볼볼 하면 누구든 카운트다운 없이 (2군) 간다. 누구든 간다. 장현식도 간다"고 말했다.

그러면서 "공격을 해야 이긴다. 안 맞으려고 이리 저리 도망다니다 카운트 몰려서 맞는다. 3B1S에 넣을 거 초구에 넣으라는 거다.

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삼진 잡는 투수들도 아니고 3구 안에 빨리빨리 공격해서 치게끔 해서 잡는 게 가장 유리하다고 3년 동안 얘기했다. 이제 시간을 충분히 줬다고 생각한다"며 투수들의 각성을 촉구했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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LG는 타선에도 미세한 변화를 줬다.

톱타자 홍창기 대신 박해민을 전진배치 했다. "수석과 타격코치에게 (라인업을) 짜보라고 했다"는 염경엽 감독의 설명.

최근 득점권에서 답답한 흐름을 바꿔보려는 고육지책이다.

박해민(중견수) 구본혁(3루수) 천성호(1루수) 오스틴(지명타자) 오지환(유격수) 송찬의(좌익수) 박동원(포수) 신민재(2루수) 홍창기(우익수) 순으로 나선다. 선발은 에이스 톨허스트다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com