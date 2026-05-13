'고졸 2년차' 키움 신인 또 터졌다…박정훈 5.1이닝 무실점 쾌투

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 고졸 2년 차의 패기가 한화의 불방망이를 얼어붙게 만들었다. 키움 히어로즈의 '영건' 박정훈이 자신의 커리어 하이 경기를 완성하며 팀의 기대에 완벽히 부응했다.

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박정훈은 13일 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 5⅓이닝 3안타 4볼넷 4탈삼진 무실점이라는 눈부신 성적표를 남겼다. 101개의 공을 던지며 기록한 데뷔 후 한 경기 최다 이닝과 최다 투구수 기록이다. 승리 투수 요건을 갖췄다.

이날 박정훈의 무기는 단연 최고 150㎞에 달하는 투심 패스트볼이었다. 전체 투구수 101개 중 65개를 투심으로 채울 만큼 자기 공에 대한 확신이 있었다. 여기에 슬라이더(23개)와 커브(13개)를 적절히 섞어 타자들의 타이밍을 빼앗았다.

사진제공=키움 히어로즈

결과는 대성공이었다. 한화 타선은 박정훈의 묵직한 투심에 정타를 만들어내는 데 애를 먹었다. 구속뿐만 아니라 홈플레이트 근처에서 변하는 움직임이 한창 물오른 한화 타자들을 당황케 하기에 충분했다.

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기록상으로는 무실점이었지만 과정이 순탄치만은 않았다. 하지만 위기 상황마다 박정훈의 '싸움닭' 기질이 빛을 발했다.

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1회 페라자와 강백호에게 안타와 볼넷을 허용하며 흔들리는 듯했지만, 거포 노시환을 유격수 땅볼로 요리하며 스스로 불을 껐다. 2회 다시 주자를 내보낸 2사 1, 2루 위기. 박정훈은 황영묵에게 낙차 큰 122㎞ 커브를 던져 허를 찌르는 루킹 삼진을 잡아냈다.

5회는 이날의 하이라이트였다. 선두타자 이원석과 10구까지 가는 혈투 끝에 볼넷을 내줬으나, 후속 타자 심우준에게 유격수 땅볼을 유도해 병살타로 연결하는 노련함까지 선보였다.

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6회초 1사 2, 3루 위기에서 마운드를 내려왔지만, 뒤를 이은 김성진이 실점 없이 이닝을 지워내며 박정훈의 무실점 기록은 지켜졌다.

사진제공=키움 히어로즈

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고재완 기자 star77@sportschosun.com