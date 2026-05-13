'1위 넘보지마' 싹쓸이! 또 싹쓸이! 제대로 미쳤다, 시즌 한 경기 최다 득점 깼다[수원 리뷰]

13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 2회말 2사 주자 2루에서 KT 힐리어드가 투런 홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 나유리 기자]선발 전원 안타에 타선 대폭발. KT 위즈가 화끈한 방망이로 연패를 끊었다.

Advertisement

KT는 13일 수원 KT위즈파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 18대4로 대승을 거뒀다. 이날 승리로 KT 연패를 끊었다. 최근 3경기에서 1무2패에 그쳤던 KT는 타선이 대폭발하며 분위기를 바꿨다. 또 단독 선두 자리도 굳게 지켰다. 반면 SSG는 연승을 이어가지 못하고 다시 패하면서 4위를 유지했다.

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-에레디아(좌익수)-오태곤(1루수)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-채현우(우익수) 선발투수 타케다

KT 선발 라인업=최원준(우익수)-김상수(2루수)-김현수(지명타자)-힐리어드(1루수)-김민혁(좌익수)-장성우(포수)-허경민(3루수)-유준규(중견수)-이강민(유격수) 선발투수 보쉴리

Advertisement

SSG가 1회초 가뿐하게 선취점을 뽑았다. 2사 후 최정이 안타를 쳤고, 김재환의 연속 안타가 나오면서 주자 1,3루. 기예르모 에레디아가 좌익수 앞에 떨어지는 적시타로 3루주자 최정을 불러들였다. SSG는 1-0 리드를 잡았다.

Advertisement

그러나 KT가 2회말 대거 8득점을 뽑는 '빅이닝'을 만들었다. 1회말을 삼자범퇴로 마쳤던 SSG 선발 타케다 쇼타는 2회말 2아웃을 잡은 후 급속도로 흔들렸다.

13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 2회말 2사 주자 1,2루에서 KT 유준규가 1타점 안타를 치고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

KT는 김민혁의 볼넷으로 만든 2사 1루 상황에서 허경민의 안타로 주자가 쌓였다. 이어 유준규가 중견수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 기록하며 1-1 동점을 만들었다.

Advertisement

공격은 여기부터 시작이었다. 이강민도 단타를 치면서 또 만루 찬스. 최원준이 2루수와 우익수 사이에 떨어지는 2타점 적시타를 기록하면서 역전에 성공했다. 이어 김상수가 볼넷으로 걸어나가며 만루 찬스가 김현수를 향했다. 김현수는 타케다를 무너뜨리는 우중간 3타점 싹쓸이 2루타를 터뜨리면서 주자를 모두 불러들였다.

Advertisement

이어 샘 힐리어드가 오른쪽 담장을 넘어가는 투런 홈런을 터뜨리면서 KT는 2회에만 8점을 뽑아 8-1로 크게 앞섰다.

13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 2회말 2사 주자 만루에서 KT 김현수가 3타점 2루타를 치고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

KT는 3회에도 2사 후 추가점을 올렸다. 유준규의 안타로 이어진 2사 1루. 최원준이 볼넷으로 걸어나가며 주자가 2명으로 늘어났다. 뒤이어 김상수가 우중간 적시타를 치면서 2루주자 이강민이 3루를 돌아 홈까지 파고들었다.

KT는 2회부터 5회까지 매 이닝 득점을 올렸다. 4회에는 김민혁의 안타와 상대 폭투, 장성우의 뜬공으로 만들어진 1사 3루 찬스에서 허경민이 적시타로 1점을 더 보탰다.

5회에도 1사 3루 찬스에서 김현수의 희생플라이 타점으로 KT는 11-1로 크게 달아났다. 이미 경기는 KT쪽으로 기울어진 후고, SSG 역시 주축 선수들을 대거 제외했다.

13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 1회초 KT 선발투수 보쉴리가 역투하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

SSG도 무기력하게 물러나지는 않았다. 경기 후반 일부 점수를 만회했다. 6회초 1사 2,3루 찬스에서 에레디아의 내야 땅볼때 3루주자 정준재가 득점했고, 7회에는 선두타자 최지훈의 안타에 이어 대타 이지영의 적시타로 1점, 2사 후 정준재의 2루타로 추가 1점을 더 얻었다. 그러나 분위기를 바꾸기에는 점수 차가 이미 크게 벌어진 후였다.

7점 앞선 KT는 선발 케일럽 보쉴리가 7이닝 동안 4실점으로 긴 이닝을 소화해주며 불펜진을 최대한 아낄 수 있었다. 그리고 마지막 8회말 오윤석, 힐리어드, 이정훈에 이어 장성우까지 쐐기타가 터지면서 승리를 자축했다.

수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com