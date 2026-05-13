승부는 '트중박'에서 갈렸다..마법의 3차례 슈퍼캐치, LG 3연패 탈출→2위 복귀, 삼성 8연승 마감[잠실리뷰]

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스가 박해민의 호수비 덕분에 삼성의 9연승을 저지하며 3연패에서 벗어났다.

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에이스 앤더스 톨허스트 등판경기에서 승리. 전체 시즌 흐름에 큰 분수령이 될 홈런보다 가치 있는 세차례의 슈퍼캐치였다.

LG는 13일 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈전에서 5대3으로 승리하며 하루 만에 삼성을 끌어내리고 단독 2위로 복귀했다.

1회초 삼성 첫 공격부터 '전 동료' 중견수 박해민이 '통곡의 벽'을 세웠다.

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1사 후 구자욱이 우전안타로 출루했다. 3번 최형우가 138㎞ 초구 커터를 거침 없이 당겼다. 우중간으로 깊숙이 뻗어간 2루타성 타구. 하지만 어느새 박해민이 와 있었다. 펜스 앞에서 차단했다. 2루를 넘어갔던 1루주자 구자욱이 황급히 귀루했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회초 2사 1루 LG 중견수 박해민이 삼성 디아즈의 타구를 호수비로 잡아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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4번 디아즈는 더 아쉬웠다. 톨허스트의 3구째 커브를 강하게 당겼다.

최형우와 똑같은 코스, 똑같은 궤적으로 그리며 비행을 시작했다. 비거리가 최형우 타석보다 5m 정도 길어 펜스 직격 타구.

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하지만 이번에도 박해민이 나타났다. 번개처럼 뛰어올라 펜스 앞에서 캐치한 뒤 쓰러졌다. 환상의 2타자 연속 호수비.

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1회초 잇단 호수비에 신바람이 난 박해민은 숨돌릴 새 없이 톱타자로 타석에 섰지만 선두타자 안타로 물꼬를 텄다. 1루에 도착하자마자 디아즈로부터 원망 섞인 한소리를 듣고 빙긋 웃었다. 박해민은 천성호의 2루타 때 홈을 밟아 선취득점을 올렸다. 3연패로 침체돼 있던 LG. 박해민의 호수비가 아니었다면 8연승 삼성의 기세가 초반부터 활활 타오를 뻔 했다.

LG는 1회 천성호의 선제 적시 2루타와 오지환의 땅볼로 2점, 3회 박해민의 적시타로 3-0 리드를 잡았다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 1사 1,3루 강민호가 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

8연승 삼성의 기세는 쉽게 꺾이지 않았다.

5회초 1사 1루에서 이날 콜업된 강민호의 좌중간 적시 2루타로 1점을 따라붙었다. LG가 곧바로 5회말 신민재 송찬의의 연속안타로 만든 1사 2,3루에서 구본혁 땅볼 때 1점을 보태 4-1.

하지만 삼성은 7회 바뀐 투수 우강훈이 연속 사구로 흔들린 틈을 놓치지 않았다. 1사 1,3루에서 강민호의 좌익선상 적시 2루타에 이어 대타 김지찬의 땅볼 때 3루주자가 홈을 밟아 4-3. 이어진 2사 3루에서 구자욱의 중월 펜스로 향하는 장타 타구를 박해민이 놀라운 점프 캐치로 또 한번 잡아냈다. 동점을 막은 슈퍼캐치. 잡아낸 뒤 박해민은 오른주먹을 불끈 쥐며 LG 홈팬들의 환호에 답했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 8회말 오지환이 솔로홈런을 치고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

LG는 1점 차로 리드한 8회초 2사 후 김영우가 박승규에게 2루타를 허용한 뒤 연속 볼넷으로 만루 위기를 자초했다. 하지만 마운드에 오른 김진성이 이재현을 2루땅볼로 처리하고 1점 차 리드를 지켰다.

오지환은 8회말 1사 후 김태훈의 투심패스트볼을 당겨 우측 담장을 넘는 쐐기 솔로포를 날렸다. 4월8일 NC전 35일 만에 터뜨린 시즌 2호 홈런이 중요할 때 나왔다.

5-3으로 앞선 9회초 마운드에 오른 LG 새 마무리 손주영은 데뷔전에서 오지환이 만들어준 2점 차 리드를 삼자범퇴로 지키며 데뷔 첫 세이브를 신고했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com