아니 왜? 박해민 '미친' 호수비는 디폴트? 사령탑, 구체적 '언급' 없었다 "캡틴 공수 좋은 활약 칭찬해"

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, LG가 5대3으로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 승리의 기쁨을 나누는 염경엽 감독과 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]어느덧 '박해민의 호수비'는 당연한 일이 된걸까.

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박해민의 세차례 마법 같은 슈퍼캐치로 3연패를 끊은 날. LG 염경엽 감독이 똘똘 뭉쳐 승리를 일궈낸 선수들을 두루 칭찬했다.

LG는 13일 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈전에서 5대3으로 승리하며 2위에 복귀했다.

1회 천성호의 결승 2루타와 오지환의 타점으로 3-0 리드를 잡은 뒤 박해민의 추가점과 오지환의 쐐기홈런으로 5대3 승리를 거뒀다. 톨허스트가 6이닝 1실점으로 시즌 5승째(2패)를 거뒀는데, 박해민의 1회 1사 1루에서 최형우 디아즈의 2루타성 타구를 두차례 호수비로 걷어내며 도움을 준 것이 결정적이었다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회초 2사 1루 LG 중견수 박해민이 삼성 디아즈의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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이 공들을 놓쳤다면 톨허스트는 크게 고전할 수 있었다.

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이날의 승부처는 LG가 4-3으로 추격당한 7회초 2사 3루. 구자욱의 가운데 담장 맞는 동점 2루타성 타구를 박해민이 또 한번 점프 캐치로 잡아내고 오른손을 불끈 쥐었다.

LG 염경엽 감독은 경기 후 "천성호와 오지환의 타점으로 경기초반 분위기를 우리 쪽으로 가져올 수 있었고, 추가점이 필요한 상황에서 오지환이 결정적인 홈런을 쳐주면서 승리할 수 있었다"고 언급했다.

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이어 "투수쪽에서 톨허스트가 에이스답게 좋은 피칭을 해주었고, 배재준과 김진성이 위기에서 그 위기들을 잘 막아주며 승리할 수 있었다"고 말한 뒤 "손주영이 세이브 상황에서 여러가지 좋은 모습을 보여주며 첫 세이브 기록한 것을 축하하고 박해민이 주장으로서 공수에서 좋은 활약을 해주며 승리로 이끈 것을 칭찬해주고 싶다"고 했다.

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사령탑 입장에서는 너무나도 흔히 볼 수 있는 박해민의 호수비. 그쪽으로 타구가 향하면 일단 안심부터 되는 것일까. 크게 가슴을 졸이지 않았음이 소감에서 살짝 묻어난다.

염 감독은 "오늘도 경기장을 가득 채워주신 팬들의 열정적인 응원 덕분에 승리할 수 있었다. 감사드린다"며 홈경기 19번째 만원관중을 선사한 홈팬들에게 감사인사를 잊지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com