[인터뷰] '데뷔 첫 선발승' 박정훈 "공 많이 던지는건 항상 자신있어…6회 못끝낸게 아쉽다"

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 고졸 2년 차의 패기가 한화의 불방망이를 얼어붙게 만들었다. 키움 히어로즈의 '영건' 박정훈이 자신의 커리어 하이 경기를 완성하며 팀의 기대에 완벽히 부응했다.

박정훈은 13일 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 5⅓이닝 3안타 4볼넷 4탈삼진 무실점이라는 눈부신 성적표를 남겼다. 101개의 공을 던지며 기록한 데뷔 후 한 경기 최다 이닝과 최다 투구수 기록이다. 이날 호투로 박정훈은 데뷔 후 첫 선발승을 기록했다.

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

박정훈의 무기는 단연 최고 150㎞에 달하는 투심 패스트볼이었다. 전체 투구수 101개 중 65개를 투심으로 채울 만큼 자기 공에 대한 확신이 있었다. 여기에 슬라이더(23개)와 커브(13개)를 적절히 섞어 타자들의 타이밍을 빼앗았다.

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경기 후 박정훈은 "수비에서 형들과 선배님들이 너무 잘해주셔가지고 오늘 3박자가 잘 맞았던 것 같아서 기분이 좋다"고 공을 동료들에게 돌렸다.

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"첫 선발승이라 기분이 좀 달랐다"고 운을 뗀 박정훈은 "이전 승리 때는 만들어진 상황에 그 상황을 막으러 올라간 거였고 오늘은 내가 경기를 만들어 가는 입장이어서 더 특별한 것 같다"고 말했다.

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

이날 101개의 공을 던진 박정훈은 "원래 공 많이 던지는 건 자신 있다"면서도 "키움에 와서 한 100개까지 던져본 적이 없었는데 6회 시작할 때 조금 힘들긴 했었는데 그래도 내가 이겨내 보려고 했다. 아무래도 아쉽긴 한데 뒤에 나온 (김)성진이 형이 잘 막아줘 가지고 오늘 시합 이길 수 있었던 것 같다"고 웃었다.

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"5회 내려오니 코치님이 '힘드냐'고 물어보더라. 시합 전에 코치님에게 '100개 던질 수 있다'고 말했는데 다시 물어보셔서 '괜찮다. 안힘들다'고 말했다"는 박정훈은 "잘 던져보라고 해서 올라갔는데 6회를 막아내지 못해서 아쉽긴 하다"고 전했다.

박정훈. 사진제공=키움 히어로즈

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지난 7일 삼성 라이온즈전에서는 4이닝 4실점으로 아쉬움을 남겼다. 박정훈은 "지난 등판 때는 너무 스트라이크 많이 던지고 맞춰 잡으려고 공을 계속 놓고 제가 가진 힘 다 못 쓰고 그랬다"며 "오늘은 시작부터 '저번에 했던 것처럼 하지 말자'라는 생각을 갖고 계속 강하게 들어가니까 공의 무브먼트도 더 살아서 괜찮았던 것 같다"고 흡족해했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com