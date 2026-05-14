"가시방석일 것" 28홈런 가을영웅의 조바심, "가슴 뻥 뚫린" 국민유격수의 흐뭇한 미소

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 4회 1사 1, 3루 삼진 당하고 있는 삼성 김영웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 김영웅이 훈련을 하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com./2026.02.20/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]"가시방석이지 않을까요?"

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삼성 박진만 감독이 김영웅 부상 대체자 전병우의 맹활약에 미소를 지었다.

12년 만의 8연승이 완성된 지난 12일 잠실 LG전. 팽팽한 투수전 끝에 1-1로 8회까지 왔다.

엘도라도가 잠실구장 3루측 삼성 응원석에 울려퍼졌다. 2사 1,2루. 행운이 시작됐다. 박승규가 바깥쪽 낮은 슬라이더를 커트하다시피 친 타구가 3루 앞 잔디로 향했다. 2사 만루를 만드는 행운의 내야안타. 2사 만루였다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

타석에는 전병우. "왜 이런 시련이 나에게"라며 타석에 선 그는 2B1S에서 몸쪽 낮게 떨어지는 슬라이더를 골프스윙으로 가볍게 퍼올려 왼쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 3루측 관중석을 가득 메운 삼성팬들을 열광의 도가니로 몰고 간 역전 그랜드슬램.

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전날 류지혁에 이은 이틀연속 만루 홈런. 사령탑도 짜릿했다.

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박진만 감독은 "어제는 동점 상황에서 거의 맨 마지막 8회 투어웃이라 '제발 1점만 내라' 이러고 있었는데 거기서 홈런이 나오니까 (가슴이) 뻥 뚫린 기분이다"며 환하게 웃었다.

김영웅의 햄스트링 부상 재발 속 책임감이 커진 전병우의 공수 활약. 사령탑으로선 너무나도 고마울 따름이다.

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박진만 감독은 "병우가 올해 개인적으로도 또 중요한 해(예비 FA 시즌)고, 캠프 때부터 또 성실하게 또 준비를 잘했다. 다른 선수도 열심히 했지만 (류)지혁이랑 병우가 고참으로 캠프 때 가장 준비를 잘했고 그 결과가 지금 나오고 있는 것 같다"고 설명했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우 역전 만루포에 박진만 감독이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

부상 복귀 직전 햄스트링 재발로 늦춰진 김영웅에 대한 이야기가 나오자 "지금은 가시방석이지 않을까, 다리가 아파서 제대로 못 뛰겠지만 지금 막 몸이 들썩들썩 하지 않을까 생각한다"며 웃었다.

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박진만 감독은 전병우 발 경쟁 상황이 반갑기만 하다.

그는 "그런 건강한 경쟁이 팀에 큰 도움이 된다. 영웅이까지 돌아오면 뎁스가 더 탄탄해진다. 장기레이스 할 때는 뎁스가 탄탄해야 되기 때문에 그런 부분이 좋은 방향으로 가고 있는 것 같다"고 긍정적으로 해석했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com