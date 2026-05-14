"자기 관리와 도전의 상징적 인물" 오승환, 강단에 선다…대구대 특임교수 임명

사진제공=리코스포츠에이전시

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[스포츠조선 이종서 기자] KBO리그 '레전드' 오승환(44)이 강단에 선다.

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오승환의 매니지먼트사인 '리코스포츠에이전시'는 13일 '오승환이 지난 11일 대구대학교 창업지원단 특임교수로 임명됐다'라며 '이번 임명은 오승환이 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업·기업가정신 교육에 접목하기 위해 추진됐다'고 했다.

특임교수로 강단에 설 예정인 오승환은 앞으로 스포츠 리더십 특강, 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 학생 및 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다양한 활동에 참여할 예정이다.

오승환은 "선수 생활을 하며 배운 경험과 수많은 위기, 도전의 결과를 청년 창업가들과 나누고 싶다"며 "새로운 도전을 시작하는 청년들에게 조금이나마 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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이재현 대구대 창업지원단장은 "오승환은 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물"이라며 "학생들에게 도전과 끈기, 책임감의 가치를 보여주는 롤모델이 될 것"이라고 말했다.

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오승환은 현역 시절 최고의 마무리투수로 활약해왔다. KBO리그는 물론 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하며 한·미·일 통산 549세이브를 기록했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com