"친정에 비수를…다리에 힘 빠지더라" 쥐어박고 싶지만… '트중박' 인정 "그래서 LG가 강팀"

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 연장 10회 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]"으이구"

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디아즈 심정과 똑같았던 모양이다.

14일 잠실 LG전을 앞둔 삼성 박진만 감독. 박해민 이야기가 나오자 허공에 쥐어박는 제스처부터 취한다.

그리고 쿨하게 인정.

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"박해민 때문에 진 거나 마찬가지죠. 그래서 LG가 강팀입니다."

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박해민은 13일 삼성전에 세차례 펜스 앞 슈퍼캐치로 친정을 울렸다. 0-0이던 1회 최형우 디아즈의 2루타성 타구도 모자라 4-3이던 7회 동점타가 될 구자욱의 펜스 직격 타구를 점프 캐치했다.

박 감독은 "가장 깊은 곳에서 하나도 아니고 세개를 잡네. 전직 팀에 비수를 꽂네. 다리에 힘이 빠지더라"며 웃었다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회말 선두타자 박해민이 안타를 치고 나오자 디아즈가 엉덩이를 걷어차며 1회초 자신의 타구를 낚아챈 수비를 원망하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

하루 지나 그나마 마음을 추스렸을 터. 당일 그 순간에는 망연자실, 그 자체였다.

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야구가 흐름의 경기임을 감안하면 하나도 아니고 세차례나 장타가 될 타구가 막히면 공격 흐름이 막히게 돼 있다.

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병살타 3개 나온 것 보다 어쩌면 더 치명적일 수 있다. 실제 삼성은 5안타에 그쳤다. 하지만 체감은 10안타 쯤 친 것 같았던 경기였다. 잘맞은 타구가 번번이 LG 야수들의 그물 수비에 들어갔던 '운수 나쁜 날'.

그나마 8연승 파죽지세를 타고 있던 삼성이라 강한 기운으로 경기 막판까지 시소전을 벌였지만, 끝내 박해민이 친 통곡의 벽에 막히며 연승을 이어가지 못했다. 전날 2위 탈환을 넘어 1위 KT의 뒷덜미를 잡으려 했던 삼성으로선 아쉽게 짝이 없는 노릇이었다.

전날 아쉬운 패배에 리셋된 삼성은 다시 연승쌓기에 나선다.

류지혁(2루수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루수) 박승규(우익수) 전병우(3루수) 이재현(유격수) 강민호(포수) 김지찬(중견수) 라인업을 꾸렸다. 선발은 양창섭이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com