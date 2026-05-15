'슈퍼캐치 전문 트중박' 그런데 오늘 왜 라인업에 없나 "안좋네"[인천 현장]

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스 박해민이 하루 결장한다.

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LG는 15일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 원정 주말 3연전 맞대결을 펼친다. LG는 요니 치리노스가 선발 투수로 등판하고, SSG 단기 대체 외국인 투수 히라모토 긴지로를 상대한다.

LG는 선발 라인업에 변화를 줬다. 주전 중견수 박해민이 라인업에서 빠졌고, 홍창기가 중견수로 출전한다.

3루수 구본혁과 중견수 홍창기가 '테이블 세터'를 꾸리고, 지명타자오스틴 딘이 3번에 배치됐다. 좌익수 송찬의가 4번, 유격수 오지환이 유격수로 중심 타선에 놓였다. 포수 박동원이 6번 타자에 놓였고, 이날 1군에 콜업된 문정빈이 선발 1루수 겸 7번 타자로 스타팅 멤버로 나선다. 염경엽 감독은 "2군에서 많이 좋아졌다는 보고를 받았다"고 설명했다. 이어 우익수 이재원과 2루수 신민재가 8,9번에 배치됐다.

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박해민의 결장 사유는 부상 관리 차원이다. 염경엽 감독은 "해민이는 관리를 좀 해야 한다. 허리에 뭉친 것도 있고, 계속 안좋아서 참고 뛰었기 때문에 관리 차원의 결장"이라고 설명했다.

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박해민 외에도 주전 선수들의 컨디션 관리가 최대 관건이다. 염경엽 감독은 "다들 조금씩 안좋은데 참고 뛰고 있다. (오)지환이도 좋지는 않다. 여기서 오스틴까지 뻗으면 정말 안될 것 같아서, 지금 계속 지명타자로 뛰게 하고 있다"고 덧붙였다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com