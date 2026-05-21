[오피셜] 이용규 키움 플레잉코치, 1군 타격코치 맡는다…김태완 코치 일신상 이유로 자진사퇴

이용규 키움 히어로즈 코치. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 이용규 플레잉코치가 1군 타격코치를 맡는다.

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키움히어로즈(대표이사 위재민)가 21일 타격 파트 코치진을 개편을 발표했다.

최근 김태완 1군 타격코치가 일신상의 사유로 자진 사퇴 의사를 밝혔고, 구단은 이를 수용했다. 빈자리는 이용규 플레잉코치가 채우며, 앞으로 플레잉 타격코치로서 1군 타격 파트를 담당한다.

이용규 키움 히어로즈 코치. 스포츠조선DB

이와 함께 투수 파트에 이어 타격 파트에도 총괄코치 제도를 도입한다. 구단은 지난 시즌 종료 후 김수경 투수 총괄코치를 선임해 선수의 성장 단계별 맞춤 지도와 팀 철학에 기반한 일관된 육성 시스템을 구축해왔고, 그 과정에서 긍정적인 성과를 확인했다.

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이에 타격 파트에도 동일한 시스템을 적용하기로 했다. 강병식 수석코치가 임시 타격 총괄코치를 겸직하며, 이용규 1군 플레잉 타격코치, 장영석 퓨처스팀 타격코치, 박병호 잔류군 선임코치 등과 함께 체계적이고 일원화된 타격 지도 및 육성 시스템을 구축할 계획이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com