고소영, 사과 4개에 5만 원 주고 사는 재력 "비싸도 확실한 데서 사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 백화점 식품관에서 과일을 마음껏 고르는 재력을 과시했다.

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19일 고소영의 유튜브 채널에서는 '알고보니 2년이 아니라 11년 연애했다는 고소영 부부 역대급 결혼스토리(+현대식품관 쇼핑)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백화점에 간 고소영은 가족들이 먹을 음식들을 사러 왔다. 가장 먼저 과일을 보러 온 고소영은 "여기는 과일이 엄청 좋다. 산딸기 나왔다. 비싸다"라고 놀랐다. 산딸기 가격은 한 팩에 33,500원. 고소영은 "이건 우수생산자다. 환경을 좋게 재배한 건가? 그럼 비싸더라도 (사야겠다)"라며 산딸기를 담았다.

고소영은 "과일은 가격이 나가더라도 확실한 데서 산다. 과일은 맛없으면 못 먹는다. 1~2만 원 더 비싸더라도 현대백화점 식품관이 맛있다"고 밝혔다. 제작진은 "왜 여기가 더 맛있냐"고 물었고 고소영은 "원래 유명하지 않냐. 나 같은 아줌마들이 다 그런 꿀팁을 안다. 회전율이 높아서 금방금방 신선한 과일들이 들어온다 그리고 여기 과일 종류가 되게 많다"고 밝혔다. 고소영이 담은 무화과 6개도 무려 4만 원이 넘었다.

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고소영은 "나는 장볼 때 밥을 먹고 산다. 내가 배고프면 더 많이 사게 된다. 지금은 배고프다"라며 거침없이 과일을 담았다.

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이어 고소영은 "내가 제일 좋아하는 과일은 사과다. 사과는 무조건 사야 한다"고 사과를 사러 갔다. 사과의 가격은 4개에 무려 5만 원. PD는 "미쳤나봐"라고 깜짝 놀랐지만 고소영은 "과일 다 비싸다. 나는 아침에 사과 반쪽씩 먹는다"고 밝혔다.

과일로 장바구니 하나를 다 채운 고소영은 장동건이 제일 좋아한다는 땅콩을 사러 갔다. 땅콩을 자주 사러 와서 직원도 알아보자 고소영은 "땅콩 좋은 거 먹어야 한다. 많이 사면 안 된다. 그때 그때 사서 신선하게 먹어야 한다. (장동건은) 매일 밤에 땅콩을 먹는다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com